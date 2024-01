Ariana Grande anuncia el disco 'eternal sunshine' y pone fecha de estreno

El regreso a la música de Ariana Grande se ha hecho esperar mucho, ya que hace cuatro años desde el lanzamiento de Positions, su último disco. Este miércoles, ha anunciado el estreno de su próximo álbum, eternal sunshine, que llegará el 8 de marzo de 2024.

La artista ha subido tres imágenes a Instagram, en las que se pueden ver sus manos con unos guantes rojos mientras se tapa los ojos en un fondo un tanto difuminado.

'yes, and?', el primer sencillo de 'eternal sunshine'

La noticia llega pocos días después de que la cantante publicara yes, and?, un single en el que se revelaba contra las críticas que no deja de recibir. La intérprete de 7 Rings se separó de su marido Dalton Gomez y empezó un inmediato noviazgo con su compañero de reparto. Rápidamente, las redes se llenaron de rumores, críticas y especulaciones, pues cuando los actores se conocieron, ambos estaban casados, y Slater tenía un hijo junto a su mujer Lilly Jay.

Ahora, en su nueva canción, traducida al español como "sí, ¿y?", canta a la libertad de hacer lo que quieras y responde, con una rima e inglés, a las críticas por su nueva relación. "Your business is yours, and mine is mine. Why do you care so much whose d*ck I ride?", que podemos traducir como "tus asuntos son tuyos, los míos son míos, ¿por qué te importa con quién me acuesto?".

Ariana tampoco se ha quedado callada sobre los múltiples comentarios que se han hecho a lo largo de los años sobre su cambio físico. "No hagas comentarios sobre mi cuerpo, no respondas", canta Grande en uno de sus versos.

Además de su potente mensaje, podemos ver una clara inspiración en Madonna en este nuevo single de Ariana Grande, pues tiene un sonido que recuerda mucho a la icónica canción Vogue, por ese ritmo house que te invita todo el tiempo a marcar el beat con tu cuerpo.