Ariana Grande anuncia la fecha de 'yes, and?', su nueva canción

Ariana Grande ha decidido empezar el año con un regalo para sus fans y ha anunciado el lanzamiento de la canción yes, and?. La intérprete estadounidense ha compartido la noticia en sus redes sociales, donde ha hecho pública la fecha oficial de la canción. Será el viernes 12 de enero.

El anuncio ha sido muy celebrado por su comunidad, que llevaba más de tres años esperando noticias musicales de la cantante.

Ariana Grande lanzó su sexto y último álbum de estudio, Positions, en 2020 y tras su estreno decidió centrarse en otras facetas de su carrera. En este tiempo ha creado su propia marca de maquillaje, REM Beauty, y ha grabado la adaptación cinematográfica del musical Wicked, que todavía no se ha estrenado.

También en este periodo ha tenido tiempo de celebrar el décimo aniversario de su primer disco, Yours Truly, dedicando una semana de música a este debut. Durante esos siete días, la cantante protagonizó momentos mágicos. Interpretó Daydreamin por primera vez en 10 años y cantó The Way, su canción con Mac Miller, por primera vez después de su muerte.

yes, and?, la nueva canción de Ariana Grande, podría formar parte de su nuevo disco, el séptimo de su carrera, del que la cantante dio las primeras pistas ven la última semana de 2023.