Ariana Grande confirma que lanzará su nuevo disco en 2024

2024 es el año del regreso musical de Ariana Grande. La cantante lleva casi cuatro años alejada de la industria, desde el lanzamiento en 2020 de su Positions. Tras la confirmación de que estaba trabajando en nueva música y alguna que otra foto suya en el estudio de grabación, la artista vuelve al panorama pisando fuerte con una publicación que ha hecho enloquecer a todos sus fans este miércoles 27 de diciembre llena de pistas e información sobre su próximo proyecto.

En un carrusel de fotos y vídeos, la también actriz ha subido a su cuenta de Instagram una sucesión de imágenes en el estudio. En una, Grande muestra al productor Ilya Salmanzadeh con ella en el estudio. En otra, la cantante aparece en un selfie delante del ordenador con el pulgar hacia arriba y las lágrimas recorriendo su rostro. En la siguiente instantánea, baila celebrando algo en una videollamada con una amiga, una imagen que define en uno de sus stories de la misma red social, del que especifica: "Los dos estados de ánimo del álbum".

Además, la artista comparte una imagen en la que incluye el paquete que ha mandado a algunos de sus seguidores, que contiene una barra de labios de su marca de cosmética, R.E.M, y lo que parece la portada de su inminente álbum, en el que aparece la parte inferior de la cara de Ariana con los labios pintados del mismo rojo del lipstick y una tarjeta en la que escribe: "see you next year" (nos vemos el año que viene, en español), el mismo texto que la artista ha utilizado para el pie de foto en la publicación.

En el último vídeo de la publicación, la cantante aparece hecha un ovillo en el sofá, ocultándose con una manta y de espaldas a la cámara, mientras quien filma le pregunta, en lo que con toda seguridad parece la recta final de producción del nuevo disco: "Describe exactamente cómo te sientes... Qué está pasando en tu vida ahora mismo: ¿estás cansada? ¿Has trabajado duro? ¿Es este casi el último día de este álbum?". A medio camino entre el llanto y la risa, la artista contesta: "Estoy tan cansada, pero tan feliz y agradecida al mismo tiempo. También siento que peso 3.000 toneladas".

Tras varios años en los que la artista ha tenido tiempo para centrarse en su papel en las próximas adaptaciones de Wicked y su negocio REM Beauty, la estrella de 30 años ha confirmado este diciembre que finalmente lanzará su séptimo álbum el próximo año, un mes en el que Grande ha estado dando pistas constantemente de su próximo proyecto, con publicaciones aludiendo a su séptimo álbum tanto el 7 como el 17 de diciembre, antes de este último y oficial anuncio el 27 de diciembre. Una clara señal.

