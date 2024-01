Ariana Grande comparte la quinta portada de su álbum 'eternal sunshine'

Ariana Grande está de vuelta en la música, lo está haciendo por todo lo alto.

La artista publicó el viernes 12 de enero el primer sencillo de esta nueva etapa, yes, and?, un tema liberador y alegre en el que responde a las críticas de los haters sobre su cuerpo y su vida.

Con este single llegó la portada oficial del sencillo y cuatro portadas distintas para su álbum, que estarán plasmadas en los diferentes CD's y vinilos que la intérprete de 7 Rings saque a la venta. Ahora Ariana ha publicado la quinta portada alternativa de su proyecto eternal sunshine, que saldrá a la luz el próximo 8 de marzo.

Se trata de una foto de la cantante de espaldas, apoyando su cabeza sobre el hombro de otra persona que, aparentemente, es ella misma. Podría tratarse de una metáfora sobre la importancia de conocerse, apoyarse y quererse a una misma, una filosofía que va muy al hilo de su nueva canción y que refleja con frases como "be your fucking own best friend" (sé tu propio maldito mejor amigo).

Además, gracias a su icónica ponytail, se puede apreciar su tatuaje del cuello, en el que pone Mille Tendresse, frase en francés que significa mil ternuras y lo lleva desde hace 10 años. Se trata de una frase que se menciona en la película favorita de la cantante, Desayuno con diamantes.

Además, la cantante ha desvelado dos nuevos títulos de las canciones del disco: intro (the end of the world) y eternal sunshine.

Cinco de siete portadas

La artista reveló por redes sociales que eternal sunshine tendría siete portadas, y ya conocemos cinco de ellas. Además de la más reciente de la cantante de espaldas, cuenta con otras cuatro de frente haciendo distinta poses con unos guantes rojos.

Ariana contó a través de un comentario en Instagram que estas fotografías combinaban perfectamente con el sonido del álbum y con su propia esencia. Esto nos deja algunas pistas sobre cómo puede ser el álbum: sensual, delicado, y diferente a todo lo que hemos visto antes de ella.

Aun quedan por desvelar dos portadas, que conoceremos de aquí al lanzamiento del disco.