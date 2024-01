Qué dice la letra de 'yes, and?', la canción con la que Ariana Grande responde a las críticas por su nueva relación y su cuerpo

Ariana Grande ha vuelto por todo lo alto al panorama musical con su nuevo sencillo, yes, and?, casi cuatro años sin publicar ninguna canción.

El último lanzamiento de la cantante fue su álbum Positions en el año 2020, y dejó a un lado su faceta como cantante para grabar la película Wicked, donde conoció a su actual pareja, Ethan Slater, al que hace referencia en esta nueva canción.

La intérprete de 7 Rings se separó de su marido Dalton Gomez y empezó un inmediato noviazgo con su compañero de reparto. Rápidamente, las redes se llenaron de rumores, críticas y especulaciones, pues cuando los actores se conocieron, ambos estaban casados, y Slater tenía un hijo junto a su mujer Lilly Jay.

Ahora, en su nueva canción, traducida al español como "sí, ¿y?", canta a la libertad de hacer lo que quieras y responde, con una rima e inglés, a las críticas por su nueva relación. "Your business is yours, and mine is mine. Why do you care so much whose d*ck I ride?", que podemos traducir como "tus asuntos son tuyos, los míos son míos, ¿por qué te importa con quién me acuesto?".

Ariana tampoco se ha quedado callada sobre los múltiples comentarios que se han hecho a lo largo de los años sobre su cambio físico. "No hagas comentarios sobre mi cuerpo, no respondas", canta Grande en uno de sus versos.

Además de su potente mensaje, podemos ver una clara inspiración en Madonna en este nuevo single de Ariana Grande, pues tiene un sonido que recuerda mucho a la icónica canción Vogue, por ese ritmo house que te invita todo el tiempo a marcar el beat con tu cuerpo.

Un ritmo alegre y pegadizo para neutralizar el hate con las buenas vibras de esta canción, que ha escrito la artista junto a sus productores de confianza, Max Martin —que ha trabajado con artistas de la talla de Britney Spears y Rihanna— y Ilya Salmanzadeh.

Qué dice la letra de yes, and?

In case you haven't noticed / por si no os habéis dado cuenta

Well, everybody's tired / todo el mundo está cansado

And healin' from somebody / y curándose de alguien

Or somethin' we don't see just right / o de algo que no vemos bien

Boy, come on, put your lipstick on (No one can tell you nothin') / vamos, chico, ponte tu pintalabios (nadie puede decirte nada)

Come on and walk this way through the fire (Don't care what's on their mind) / ve y cruza este camino a través del fuego (que no te importe lo que piensen)

And if you find yourself in a dark situation / y si te encuentras en una situación oscura

Just turn on your light and be like / solo enciende la luz y haz como

"Yes, and?" / sí ¿y?

Say that shit with your chest, and / di esa mierda desde tu pecho y

Be your own fuckin' best friend /sé tu propio puto mejor amigo

Say that shit with your chest /di esa mierda con tu pecho

Keep moving like, "What's next?" / sigue moviéndote en plan, ¿qué es lo siguiente?

"Yes, and?" /sí, ¿y?

Now, I'm so done with caring / Ahora, estoy harta de preocuparme

What you think, no, I won't hide / de lo que penséis, no, no me esconderé

Underneath your own projections / debajo de tus propias suposiciones

Or change my most authentic life / o cambiaré mi vida más auténtica

Boy, come on, put your lipstick on (No one can tell you nothin')

Come on and walk this way through the fire (Don't care what's on their mind)

And if you find yourself in a dark situation

Just turn on your light and be like

"Yes, and?"

Say that shit with your chest, and

Be your own fuckin' best friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?" (Yeah)

My tongue is sacred, I speak upon what I like / mi lengua es sagrada, hablo sobre lo que me gusta

Protected, sexy, discerning with my time (My time) / protegida, sexy, discernida con mi tiempo (mi tiempo)

Your energy is yours and mine is mine (It's mine, it's mine) / tu energía es tuya, y la mía es mía (es mía, es mía)

What's mine is mine / lo que es mío, es mío

My face is sitting, I don't need no disguise (I don't need no disguise) / mi cara está en su sitio, no necesito ningún disfraz

Don't comment on my body, do not reply / no comentes sobre mi cuerpo, no respondas

Your business is yours and mine is mine / tus asuntos son tuyos, los míos son míos

Why do you care so much whose **** I ride? ¿por qué te importa tanto con quien me acuesto?

Why? / ¿por qué?

"Yes, and?" (Yes, and?)

Say that shit with your chest, and (Say that shit with your chest)

Be your own fuckin' best friend (Oh, be your own, be your own)

Say that shit with your chest (Say that shit with your chest)

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?"

"Yes, and?"

Say that shit with your chest, and

Be your own fuckin' best (Be your own) friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?" (Yeah)