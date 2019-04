Ariana Grande y Victoria Monet confiesan su bisexualidad en su esperada colaboración 'Monopoly'

Ha lanzado dos álbumes en menos de seis meses y Ariana Grande todavía tiene fuerzas para más. La cantante y su amiga Victoria Monet anunciaron a través de una simpática conversación en Twitter que el lunes 1 de abril lanzarían un nuevo tema, 'Monopoly'. ¡Y ya lo tenemos aquí!

Acompañado de por un vídeo d aires urbanos, partes grabadas en 3:4 y profusión de emojis y stikers, Ariana y Victoria nos hablan de una relación tóxica de la que se sienten ya desconectadas, con frases como "I've been on the road, where you been?/ Matter of fact, I don't even care where you been" y una que ha causado especial revuelo, en la que dicen: "I like women and men" ("Me gustan las mujeres y los hombres") jugando con la bisexualidad.

Ariana Grande, que se encuentra de gira mundial con 'Sweetener' y 'Thank U, Next', se ha llevado al tour a Victoria Monet. En el escenario de Washington DC las vimos cantar 'She Got Her Own', y puede que dentro de poco añadan al set list del show su nueva colaboración, 'Monopoly'.

Todo comenzó con una conversación un poco "sin sentido" en Twitter. "Trabajamos jod***** mucho, necesito un gemelo", decía Ariana, a lo que Victoria respondió: "serías honesta de por vida si te diera el pin de mi tarjeta de crédito". Y Grande le siguió el juego: "Aunque renunciemos a ese 90% por la victoria". ¿Qué quería decir todo esto? En realidad nada, porque es la letra de 'Monopoly'.

Pero la cantante quería dejar claro que tenía una nueva canción entre manos y tuiteó: "Tía, vamos a lanzarla mañana por la noche. '7 rings' está cerca de estar en el puesto número uno por octava semana consecutiva y el álbum quizá también vuelva a la primera posición... ¡Tenemos que celebrarlo! La vida es demasiado corta y dulce", decía Ari. "Vamos a lanzarla el lunes para que podamos celebrar la semana 8 en el número 1. Es de locooooos", decía Monet.

Sin embargo, las esperanzas de los fans cayeron en saco roto cuando Ariana Grande confesó que puede que la canción todavía no está lista. "Madre mía, no está ni masterizada, ni lista ni entregada. Veis, por estas cosas no puedo estar en Twitter. Me emociono y digo mierdas que no debería. Igualmente, el lunes es todavía algo pronto", reconocía.

Sin embargo, puede que se haga la magia y que esta medianoche 'Monopoly' salga a la luz... Ariana ya nos ha dado algunas pistas sobre el videoclip...