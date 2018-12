Ariana Grande logra el mejor debut de un videoclip en YouTube con 'Thank U, Next'

Ariana Grande ha vuelto a conseguir un nuevo récord para su carrera. En esta ocasión su último videoclip 'Thank U, Next' ha sido el mejor debut de un videoclip musical en la historia de YouTube , siendo el que más rápido ha alcanzado los 100 millones de reproducciones.

Ariana Grande imita la escena de 'Una Rubia Muy Legal' para el vídeo de 'Thank u, next' / YouTube

Según los datos expuestos por Billboard y confirmados por YouTube, 'Thank U, Next' de Ariana Grande registró 55,4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Además, es el vídeo musical que ha alcanzado más rápidamente los 100 millones de visionados en esta plataforma.

La cantante estadounidense dio las gracias a sus seguidores y, en especial, mostró su agradecimiento a la directora del clip, Hannah Lux Davis. "Gracias a todos. Os queremos y estamos muy emocionados", indicó la estrella del pop, que en Twitter e Instagram tiene 59,3 millones de seguidores y 137 millones, respectivamente.

Estrenado el pasado 30 de noviembre en medio de una gran expectación por los adelantos previos compartidos en las redes sociales, el vídeo de 'Thank U, Next' está lleno de guiños a la cultura pop, aborda el tema de los rumores y amores de instituto, y rinde homenaje a la comedia "Mean Girls" (2004) que protagonizaron Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

La letra de la canción contiene, además, numerosas referencias a la vida de Grande como la ruptura de su relación sentimental con el actor Pete Davidson.