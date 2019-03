Ariana Grande rinde tributo a Mac Miller en el primer concierto de su gira 'Sweetener'

Ariana Grande ha comenzado esta semana los conciertos de su gira 'Sweetener', en la que también interpretará los hits de su último álbum 'Thank U, Next'. La cantante ha publicado dos álbumes en menos de 6 meses, así que la planificación del tour ha sido una carrera contrarreloj.

Antes de subir al escenario de su show en el Time Union Center de Albany (Nueva York), la cantante, como es habitual en grandes conciertos, puso un hilo musical para que sus fans escuchasen mientras el show no empezaba. La cantante escogió algunas de las últimas canciones que el rapero lanzó antes de su fallecimiento, como 'Dang!'.

Ariana había avisado a sus fans que en el setlist de la gira no entrarían canciones como 'Ghostin' o 'Imagine', ya que las compuso pensando en Miller tras su fallecimiento; e interpretarlas delante de tanta gente se le haría muy difícil. Sin embargo, Ariana sí cantó 'Thank U, Next', tema en el que nombra a varios de sus ex, entre ellos a Miller, al que le dedica: "Ojalá pudiera decirle gracias a Malcom / porque él era un ángel".

Mac Miller falleció el pasado mes de septiembre tras sufrir una sobredosis de fentanilo, cocaína y otras sustancias. Tenía 26 años. Grande y él estuvieron saliendo juntos dos años, desde 2016 a 2018. Tras su muerte, la cantante le dedicó un emotivo texto en su cuenta de Instagram: "Te adoré desde el día en que te conocí, cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo envolver mi cabeza alrededor de esto. Hemos hablado de esto. tantas veces. Estoy tan enfadada, tan triste que no sé qué hacer. tu fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo. por encima de cualquier otra cosa. Lo siento tanto, no pude arreglarte ni quitarte el dolor. Realmente quería hacerlo. Eras el alma más amable y dulce, con demonios que nunca mereció ".

La gira 'Sweetener' de Ariana Grande la llevará por más de 70 ciudades, incluyendo un "espectáculo especial" en Manchester (Inglaterra), donde tuvo lugar el atentado tras el show de Grande en el que murieron 22 personas.