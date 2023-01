Así ha sido el concierto especial de Miley Cyrus por Fin de Año: Dolly Parton, Paris Hilton, Sia y mucho más

Nuevo año, nuevo single, nueva Miley.

La cantante tiene planeado arrancar una nueva era musical este mes de enero, una etapa que dará comiendo el próximo día 13, cuando Cyrus lance Flowers, un nuevo single con el que la artista regresa al panorama musical después de dos años de ausencia. Su último disco, Plastic Hearts, data de 2020.

Pero además de nuevo material musical, Miley Cyrus ha querido inaugurar 2023 por todo lo alto. La cantante fue la protagonista indiscutible del especial de Fin de Año de la cadena NBC. Un programa musical bautizado como Miley's New Year's Eve Party en el que la artista rememoró sus grandes éxitos y llevó a cabo icónicas colaboraciones.

Cantó Let’s Dance con David Byrne, Midnight Sky con Fletcher, Stars Are Blind con Sia y Paris Hilton y I Will Always Love You, I Love Rock and Roll y Wreking Ball con Dolly Parton.

Unos dúos que hicieron las delicias de los espectadores de Estados Unidos, que vieron reunidos sobre el escenario a grandes figuras de la música y espectáculo para festejar la llegada de 2023.

Miley Cyrus demostraba una vez más su capacidad para reinventarse, una virtud que le permitió cantar éxitos tan icónicos como Party in the USA, donde replicó su conocido baile 'pole dance' de hace 14 años con su esencia intacta pero desde una perspectiva más madura y profesional. El 2023 viene fuerte con la nueva Miley Cyrus.