Así ha sido el inicio del 'Reinaissance Tour' de Beyoncé: inspiración en Rosalía, looks de infarto y Jay-Z y Blue Ivy entre el público

Beyoncé (41) acaba de dar el pistoletazo de salida del Renaissance World Tour, la gira mundial con la que se recorrerá el mundo cantando los temazos de su último disco homónimo y sus viejos éxitos que nunca pasan de moda.

El primer show ha tenido lugar en Estocolmo (Suecia) la noche del miércoles 10 de mayo en el Friends Arena frente a más de 46.000 asistentes, donde ha dejado muy claro que sigue siendo la reina tras 26 años de carrera.

El Motomami Tour de Rosalía, una inspiración para Beyoncé

Después de que los asistentes al concierto de Beyoncé compartiesen en redes sociales fragmentos del espectáculo que ha ofrecido, la cantante estadounidense no se ha librado de comparaciones con otra de las artistas más grandes de la industria musical: Rosalía.

Los internautas apelan que el juego de cámara que hace Beyoncé es el mismo que hace la catalana en el Motomami Tour, además de el momento twerk, y los visuals en forma de ojo de pez que aparecen en las pantallas del stage.

También han salido muchos de los seguidores de Beyoncé en su defensa, diciendo que Rosalía no es pionera de nada y que no se ha inspirado en su tour, además de señalar que la intérprete de Halo ya hacía muchas de estas cosas en sus antiguas giras.

10 looks de escándalo

Beyoncé ha estado despampanante sobre el escenario.

La intérprete de Break My Soul ha lucido 10 outfits distintos de grandes diseñadores: desde deslumbrantes piezas de glitter a inspirados en insectos. Hacemos un repaso por todos los conjuntos que ha vestido durante el primer concierto de la gira.

Además, la cantante ha usado la tecnología en uno de sus looks que no ha pasado desapercibido: ha impreso un patrón de colores mediante rayos uva en un vestido en blanco.

Jay-Z y Blue Ivy disfrutando del concierto entre el público

El marido y la hija mayor de Beyoncé no se han querido perder la gran inauguración de tour de la cantante.

Las cámaras de los fanáticos no se olvidaron de capturar a Jay-Z y Blue Ivy disfrutando del primer gran show del Renaissance Tour.

A quienes no han captado las cámaras es al resto de hijos de Beyoncé, que son mucho más pequeños y lo más probable es que no estuviesen presentes en el concierto.

Setlist del concierto

Beyoncé ha interpretado un total de 33 canciones (además de varios interludios) durante las tres horas que ha durado su espectáculo.

En esta lista de éxitos no han faltado clásicos como Run The World y Crazy In Love o nuevos éxitos de Renaissance como Cuff It o Break My Soul.