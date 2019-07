Así suena ‘BLOW’, la esperada colaboración de Ed Sheeran y Bruno Mars

Ed Sheeran sigue regalándonos adelantos de 'No. 6 Collaborations Project', en el que colaborarán grandes artistas como Eminem, Paulo Londra o Camila Cabello y que saldrá a la luz el 12 de julio.

Tras sorprendernos con el vídeo en 3D de 'Cross Me', el cantante presenta 'BLOW' junto con Bruno Mars y Chris Stapleton. Con este tema, que será el último del disco, Ed Sheeran se atreve con un sonido y estilo rockero, en el que la guitarra es la protagonista.

Asimismo, este no ha sido el único lanzamiento del artista, que también ha mostrado su lado más romántico con la balada 'Best Part of Me' junto con YEBBA, un tema co-producido por Ed Sheeran, Benny Blanco y Joe Rubel.