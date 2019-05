Ed Sheeran lanza 'Cross Me' con Chance The Rapper y PnB Rock y anuncia 'No.6 Collaborations Project'

Tras el éxito que está teniendo con 'I Don't Care' con Justin Bieber , Ed Sheeran lanza una nueva colaboración, esta vez con Chance The Rapper y PnB Rock . El tema se llama 'Cross Me' y junto a 'I Don't Care' formarán parte de su nuevo álbum 'No.6 Collaborations Project' , que verá la luz el 12 de julio.

Chance The Rapper y Ed Sheeran estrenan 'Cross Me' / Instagram/@teddysphotos

"Antes de firmar mi contrato discográfico en 2011, hice un EP titulado No.5 Collaborations Project. Desde entonces, siempre he querido hacer otro, así que empecé el No. 6 en mi portátil mientras estaba de gira el año pasado. Soy muy fan de todos los artistas con los que he colaborado y ha sido un trabajo muy divertido para mí. 'No.6 Collaborations Project' se lanzará el 12 de julio en todo el mundo", con este mensaje Ed Sheeran anuncia su nuevo álbum de colaboraciones, que ya adelantó con su primer single 'I Don't Care' junto Justin Bieber.

Una semana después llega 'Cross Me' con Chance The Rapper y PnB Rock, la segunda de las 15 colaboraciones que podremos encontrar en este trabajo del que nos ha desvelado los títulos de las canciones pero no los artistas que encontraremos en ellas.

En la segunda imagen podemos ver el tracklist completo de 'No.6 Collaborations Project'