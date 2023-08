Así suena 'Honey! Are you coming?' el nuevo sencillo de Måneskin

Los chicos de Måneskin han incendiado las redes sociales con el adelanto de su próximo sencillo, Honey! Are you coming? , que verá la luz a finales de verano, con videoclip incluido.

Måneskinvuelve a la carga con un nuevo y vibrante sencillo.

La éxitosa banda de rock italiana ha comapartido con sus seguidores un pequeño fragmento de Honey! Are you coming?, su próximo lanzamiento, que verá la luz el 1 de septiembre.

En el adelanto que ha publicado Måneskin en sus redes sociales se pueden escuchar los primeros versos de la canción, cantada por Damiano con una voz sexy y rasgada, que dicen así: "Encuéntrame allí donde nunca se cierra/Encuéntrame allí donde nunca hay desesperanza/En el amor todo vale/Cariño, ¿vienes?".

"ME THERE WHERE IT NEVER CLOSES

MEET ME THERE WHERE IT’S NEVER HOPELESS

ALL IS FAIR IN LOVE

HONEY, ARE YOU COMING?

HONEY, ARE YOU COMING?".

Además, se pueden ver también los primeros 15 segundos del videoclip: un viaje de amigos en coche que huele a leguas a aventura, fiesta y desfase,grabado con lo que parece una cámara de vídeo antigua que da esa sensación vintage.

En los más de 3.000 comentarios que acumula el post, sus seguidores definen la canción con términos como "icónica" o "única", pero también están los nostálgicos que echan de menos las canciones en italiano de la banda de glam rock.

Habrá que esperar para comprobar si vuelven a lanzar algún sencillo en su idioma natal.