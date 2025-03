Así suena el remix inédito de 'Physical' entre Dua Lipa y Troye Sivan

Hay mucho que comentar sobre el cuarto concierto de Dua Lipa en Melbourne (Australia) con su Radical Optimism Tour, con el que pasará por Madrid los días 11 y 12 de mayo.

Durante la tercera etapa de la gira, Dua Lipa tiene agendados cinco conciertos en la citada ciudad australiana, entre los días 17 y 23 de mayo. Sin embargo, el espectáculo del sábado 22 ha revolucionado las redes sociales por la aparición de un invitado muy especial: Troye Sivan, cantante sudafrico-australiano.

"¡Noche 4 en Melbourne! ¡Una noche increíble! La energía del sábado por la noche nos llenó de energía. Gracias a mi bb, Troye Sivan, por acompañarme en el escenario anoche. ¡¡¡Fue divertidísimo!!!", escribió Dua Lipa en sus redes sociales. Durante el concierto, ambos interpretaron y bailaronRush, el último éxito del artista.

Sin embargo, hay algo más impactante que su unión musical en directo: en otro momento del show, Dua Lipa y Troye Sivan bajaron del escenario para entregarle un USB a una fan del público. En él, los artistas habían incluido su remix inédito de Physical, canción de Dua Lipa incluida en su disco Future Nostalgia (2020).

Con este regalo, los cantantes esperaban que la fan extrajese el archivo de la canción del USB para que la filtrara en redes sociales. "¿Podemos confiar en que lo filtres?", repetía Dua Lipa. Y dicho y hecho. La asistente al concierto cumplió su promesa y difundió el remix públicamente. "Hiciste el trabajo", celebró la artista en X (antes Twitter).

La letra de la estrofa inédita de Troye Sivan en el remix de 'Physical' con Dua Lipa

We're verging on the edge of spiritual

You're deeper than you thought, it's a miracle

Don't you agree?

Can you evеn believe? ayy, ayy

Baby, I can lovе you all night

If you ask me, I might

Babe, get a taste of the moment

Stay up 'til the early morning, yeah

My final fantasy