Así suena 'Dai Dai' en portugués: Shakira anuncia otra versión del himno del Mundial 2026
Shakira ha anunciado una nueva versión de Dai Dai, su himno para el Mundial de fútbol de 2026. Después del lanzamiento original con Burna Boy y de conocerse la versión en español, la colombiana ha adelantado que también ha adaptado la canción al portugués junto a dos artistas brasileños. ¡Y ya se puede escuchar un extracto!
Shakira confiesa que le gustaría colaborar con Dua Lipa: "Habla español perfectamente"
Shakira quiere expandir por el mundo su canción para el Mundial de fútbol de 2026, Dai Dai, la cual publicó oficialmente el 14 de mayo con el cantante nigeriano Burna Boy. La versión original está escrita en italiano, español e inglés, pero ahora la colombiana está adaptando la letra a nuevos idiomas.
Ya sabemos que Dai Dai tiene una versión en español, pero ahora Shakira ha confirmado que también ha hecho una versión en portugués. Para este tema, la artista ha querido colaborar con dos cantantes brasileños: Leo Santana y Fili Peret.
"¡Sorpresa para mi Brasil! ¡Vamos a celebrar Dai Dai en portugués junto a Leo Santana y Fili Peret!", ha escrito Shakira en una historia de Instagram donde ha dado la noticia de esta nueva versión. Además, el público ya puede escuchar un adelanto de Dai Dai en portugués que sonó en exclusiva en TV Globo al final del partido entre Escodia y Brasil (0-3).
Es posible que Shakira tenga preparadas otras versiones de Dai Dai para seguir llevando la canción a todos los rincones del mundo, cumpliendo con su propósito multicultural. De momento, hay anunciadas tres versiones: la original, en español y en portugués. Sin embargo, aunque se pueden escuchar adelantos de las dos últimas, aún se desconoce cuándo verán la luz de forma oficial.
La versión en portugués llega en un momento muy dulce entre Shakira y el público brasileño, pues el pasado 2 de mayo celebró en Río de Janeiro un megaconcierto gratuito en Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en la mítica playa con el espectáculo más multitudinario de toda su carrera artística. Durante el show, Shakira cantó Choka Choka con Anitta, su colaboración donde mezcla español y portugués.
Letra traducida al portugués de 'Dai Dai' (versión no oficial)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
-
Você soube desde o dia em que nasceu
Que é aqui que você pertence
Você foi corajoso esse tempo todo
O que te quebrou uma vez te deixou forte
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos lá
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos lá
-
Venha seguir o seu desejo
Onde existe vontade, existe um caminho
Você é dono desse fogo
Ninguém pode tirá-lo de você
Suor e sangue pra escrever sua história
Foi assim que você abriu seu caminho
Você está prestes a alcançar a glória
Apenas um passo de distância
-
Todos os altos e baixos
Todas as lágrimas e a dor
Você esteve firme em tudo isso, passou por tudo isso
Então faça de novo
Agora você precisa acreditar, eu acredito
Porque você sabe o que é preciso
Pra viver o meu sonho
No melhor do seu jogo
-
Sinta isso
Você tem tudo de que precisava
Agora mostre como se falasse sério
Como se realmente falasse sério
Dale
Não esqueça o quanto você vale
Jogue como você sabe
Como você sabe jogar
-
A energia é contagiante, você sabe
E ela nunca falha, não, não
Ninguém vai se cansar, eu sei
Porque você tem esse fogo, ayo
Sonhe um pouco mais alto, vamos lá, vamos lá, vamos lá
-
Ayo
Ayo
-
Nós suportamos tudo o que nossos corações conseguiam
E não podemos mais nos prender ao passado (Mmm)
Da lama e das lágrimas, fazemos ouro
E somos mais do que carne e ossos
-
Todos os altos e baixos (Altos e baixos)
Todas as lágrimas e a dor
Você esteve firme em tudo isso, passou por tudo isso
Então faça de novo
Agora você precisa acreditar (Eu acredito)
Porque você sabe o que é preciso
Pra viver o meu sonho
No melhor do seu jogo
-
Sinta isso
Você tem tudo de que precisava
Agora mostre como se falasse sério
Como se realmente falasse sério
Dale
Não esqueça o quanto você vale
Jogue como você sabe
Como você sabe jogar
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França
África do Sul, Espanha, México, Japão
Coreia, Holanda
-
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
-
Você soube desde o dia em que nasceu
Que é aqui que você pertence
Você foi corajoso esse tempo todo
O que te quebrou uma vez te deixou forte (Ow)
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos lá
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos lá
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos lá
Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos lá
-
Fuente: Genius