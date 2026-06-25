Cuándo se estrena la versión en español de 'Dai Dai', la canción de Shakira para el Mundial 2026
Shakira compartió un adelanto de la versión en español de Dai Dai, pero el tema no está disponible en plataformas de streaming. Ahora, muchos fans se preguntan cuándo verá la luz de manera oficial.
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Este 2026, Shakira vuelve a ser la voz del Mundial de fútbol con Dai Dai, su colaboración con el nigeriano Burna Boy. La canción —escrita en italiano, español e inglés— es una oda a la multiculturalidad, y por eso parece que la colombiana quiere que el himno llegue a todos los rincones del mundo con varias versiones.
Tras el estreno del tema original el 14 de mayo, Shakira hizo un adelanto de la versión en español de Dai Dai el pasado miércoles 24 de junio, durante el partido que enfrentó a Colombia y RD Congo (1-0) en la fase de grupos del Mundial. Telemundo, la cadena estadounidense de habla hispana, dio la primicia haciendo sonar una parte de la canción.
"Sol en la piel, el sudor / El mundo a tus pies, el calor / Quiero aprender del error / Pa' llegar a ser el mejor", dice una parte del tema, mientras el estribillo se mantiene intacto.
Pero ¿cuándo saldrá la versión completa de Dai Dai en español? Lo cierto es que todavía no se sabe. La canción no aparece de manera oficial en plataformas de streaming como YouTube. Además, Shakira no ha dado información sobre la fecha de estreno, aparte de anunciar que el tema podría escucharse en el encuentro entre Colombia y RD Congo. "Voy a lanzar Dai Dai en español. Estrenarla en el partido de Colombia significa muchísimo", dijo la artista en Telemundo un día antes del partido.
Por tanto, habrá que seguir esperando mientras disfrutamos del pequeño adelanto.
También hay una versión en portugués
Shakira también ha confirmado que ha grabado una versión de Dai Dai en portugués. Para este tema, del que tampoco se conoce fecha de estreno, la artista ha querido colaborar con dos cantantes brasileños: Leo Santana y Fili Peret.
"¡Sorpresa para mi Brasil! ¡Vamos a celebrar Dai Dai en portugués junto a Leo Santana y Fili Peret!", ha escrito Shakira en una historia de Instagram donde ha dado la noticia de esta nueva versión. Además, el público ya puede escuchar un adelanto de Dai Dai en portugués, el cual sonó en exclusiva en TV Globo al final del partido entre Escocia y Brasil (0-3).
Es posible que Shakira tenga preparadas otras versiones de Dai Dai para seguir llevando la canción a todos los rincones del mundo, cumpliendo con su propósito multicultural. De momento, sabemos que existen tres versiones: la original, la que está en español y la adaptada al portugués.
Traducción de 'Dai Dai' al español (no oficial)
Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh (oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh
-
Sabías desde el día en que naciste
Que perteneces aquí, en este lugar
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
-
Ven y sigue tu deseo
Donde hay voluntad, hay un camino
Tú eres el dueño de ese fuego
Nadie puede quitártelo
Sudor y sangre para escribir tu historia
Así fue como abriste el camino
Estás a punto de alcanzar la gloria
A solo un paso de distancia
-
Todos los altibajos
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en las buenas y en las malas, has pasado por todo
Solo hazlo otra vez
Ahora tienes que creer, yo creo
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
-
Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas
Ahora demuéstralo como si de verdad lo sintieras
Como si de verdad lo sintieras
Dale, no olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
-
La energía es contagiosa, ya lo sabes
Y nunca falla, no, no
Sé que nadie se está cansando
Porque tienes ese fuego, dale
Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos
-
Dale
Dale
-
Hemos tomado todo lo que nuestros corazones pueden soportar
Ya no podemos aferrarnos más al pasado (mmm)
Del barro y las lágrimas, hacemos oro
Somos más que carne y hueso
-
Todos los altibajos (altibajos)
Todas las lágrimas y el dolor
Has estado ahí en las buenas y en las malas, has pasado por todo
Solo hazlo otra vez
Ahora tienes que creer (yo creo)
Porque sabes lo que se necesita
Para vivir mi sueño
En la cima de tu juego
Siéntelo, tienes todo lo que necesitabas
Ahora demuéstralo como si de verdad lo sintieras
Como si de verdad lo sintieras
Dale, no olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
-
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia
Sudáfrica, España, México, Japón
Corea, Países Bajos
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Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh (oh-eh)
Oh-eh-oh-eh (oh-eh), eh-oh-eh
-
Sabías desde el día en que naciste
Que perteneces aquí, en este lugar
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte (oh)
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos
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Fuente: Genius