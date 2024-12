La asistencia a conciertos crece pese a los altos precios, según la encuesta del Ministerio de Cultura

El avance de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2024-2025, recién publicado este 18 de diciembre por el Ministerio de Cultura, trae buenas noticias para el mundo de la música en España: el 77,3 % de la población escucha música, un porcentaje solo menor a los contenidos audiovisuales y superior a la televisión o la lectura.

En cuanto a los espectáculos en vivo, el 34,1 % de la ciudadanía española acude a conciertos de música actual, lo que supone un aumento respecto a los resultados de 2018-2019 y una gran mejora respecto a 2021-2022, años en los que la pandemia hizo mella. En el período actual, el porcentaje desciende hasta el 9,6 % en el caso de los conciertos de música clásica.

El género no es un indicador reseñable entre las personas que acuden a espectáculos de música actual: lo hace un 32,5 % de hombres y un 35,7 % de mujeres. Apenas dos décimas de diferencia. Algo más amplia es la distancia entre quienes escuchan música: un 78,4 % en el caso de los hombres y un 76,3 % en el de las mujeres (2,1 puntos a favor del género masculino).

Por tanto, los altos precios de los conciertos no están suponiendo un impedimento para que la asistencia a estos siga creciendo, aunque sí supone una barrera importante para democratizar esta actividad cultural entre todo el conjunto de la población. A pesar de que una parte de los que no acuden a conciertos de música moderna "no tiene tiempo" o "no tiene interés", hasta un 27 % de los encuestados asegura que no lo hace porque "es caro".

Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu | Gtres

Esta es una crítica habitual en el sector. Un ejemplo reciente de ello son los conciertos de Quevedo en el WiZink Center de Madrid (que pasará a llamarse Movistar Arena en 2025), cuyas entradas registran precios entre los 99,00 euros en pista y los 49,50 euros en grada. "A ver si dejan de vacilarnos los artistas de este país", comentó el usuario @DanielJC35 en X (antes Twitter) como respuesta a estas cifras.

Alta satisfacción entre los asistentes a conciertos de música actual

A pesar del descontento por los precios entre una parte de la sociedad, lo cierto es que los conciertos de música actual reciben la puntuación más alta en cuanto a satisfacción del público respecto al resto de actividades con 8,8 puntos sobre 10, por encima de los conciertos de música clásica (8,7), los espectáculos de ballet o danza (8,6) o el cine (8,1).

¿Y qué géneros de música son los preferidos entre el público español? Lidera por mucho el pop rock (37,7 % para el español, 10 % para el extranjero y 4,7 % para el latino), seguido por el trap o el reguetón (9,4 %) y la canción de autor (6,5 %).

En cuanto a los motivos principales para elegir un concierto de música actual u otro, el indicador determinante es el nombre del artista (59,4 %), seguido por la partitura musical (23 %) o la opinión de familiares o amigos (8,5 %).