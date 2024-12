Las nuevas reglas de la industria: qué hay detrás de vender entradas para conciertos con dos años de antelación

El pasado mes de febrero Dani Martín llegó a agotar entradas para diez conciertos consecutivos entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025 en el WiZink Center. El aviso de cada nueva fecha fue un goteo: agotaba uno, anunciaba otro y así sucesivamente hasta completar la decena. Por aquel entonces, sus planes no pasaban por salir de Madrid con su gira Gira 25 p*t*s años, pero finalmente hubo giro de guion.

En un primer momento, la única oportunidad de ver ese show en el que repasará toda su carrera no saldría de la capital, pero hace unas semanas, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco, dio la sorpresa y comunicó 19 nuevos conciertos en 16 ciudades españolas, no en 2025 —como había avisado, la gira no va a hacer parada fuera de Madrid en el próximo año—, sino ¡en 2026! Sí, con casi dos años de antelación.

"Hombre, para abril del 2026 creo que se nos está yendo un poco la pinza a todos". "Te quiero, pero no puedo organizar mi vida a dos años vista. No sé cómo celebrar mi cumpleaños, que es la semana que viene, no puedo organizar mi 2026". "No a los conciertos a 2 años vista". "¿De verdad la gente compra entradas para el 2026? Cuando no sabemos dónde estaremos el próximo año ni en qué situación? Alucino en colores, que fuerte". Estas fueron algunas de las reacciones en redes sociales ante el anuncio de las nuevas fechas del tour por España.

El debate entonces ardía en redes: ¿quién compra entradas para un concierto con dos años de antelación? ¿Es una efectiva estrategia de marketing o, efectivamente, se nos ha ido la pinza?

Una estudiada estrategia de marketing alrededor del FOMO

El fenómeno protagonizado por Dani Martín tiene dos vertientes que ya marcan el presente de la industria de la música en directo: cómo consigue llenar diez WiZink, anunciando cada concierto uno a uno en cuestión de días, según iba colgando sold out, y por qué se ponen a la venta conciertos que se celebrarán dentro de uno o dos años.

Ambas cuestiones han sido analizadas y comentadas por numerosos expertos en marketing, que lo han tachado de estrategia perfecta a la hora de generar en sus seguidores la necesidad imperiosa de ‘estar’. "Si alguien agota entradas rápido, el pensamiento colectivo es que debe merecer la pena, y si hay otra oportunidad la gente no quiere perdérselo. Los ingleses lo llaman Fear Of Missing Out, FOMO, por sus siglas, y es un tipo de ansiedad social que surge al tener ese miedo a sentirse excluido de acontecimientos como conciertos, películas o series", explica César Muela, creador de la web de música Más Decibelios.

Paula García y Álvaro Gaviño, especialistas en behavioral economics —economía conductual—, coinciden en que la estrategia del equipo de Dani Martín se arma alrededor de esa ansiedad que puede ser desencadenada por la sensación de no estar en un acontecimiento único, aunque sea con dos años de antelación: "La mezcla entre la tangibilización del beneficio, la escasez, la percepción de bajo riesgo y el refuerzo positivo hace que el sesgo de presente pase a un segundo plano. Por eso, los fans de Dani Martín priorizan un disfrute futuro sobre una pérdida actual".

En cuanto a los muchos meses de antelación con los que se han anunciado esos shows que ofrecerá en 16 ciudades de España entre abril y octubre de 2026, y que aún no ha agotado como ocurrió con los primeros, hace tiempo que los promotores saben que esta táctica funciona y la llevan poniendo en práctica desde hace unos años.

Ya en 2018, Bob Roux, presidente de conciertos en Estados Unidos de Live Nation, la gran promotora de eventos en directo del mundo, confirmó que un estudio de su compañía había demostrado que se venden más entradas cuando las ventas comienzan antes. "Resultó bastante evidente que las giras cuyas fechas estaban a la venta durante un promedio de 150 días tuvieron mejores resultados que las giras cuyas fechas estaban a la venta durante un período de tiempo más corto. "Cuanto más tiempo esté a la venta un espectáculo, por lo general se traduce en mejores ventas generales", aseguraba Roux.

"Poner las entradas a la venta con tanta antelación forma parte de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada. Generar expectación, miles de comentarios y reacciones en redes sociales para generar un gran revuelo mediático que alimente el efecto ‘No me lo pierdo", reflexiona la web Kintupedia.

¿Y qué pasa si no puedo ir?

Un estudio de StubHub de 2017 revelaba que 9 de cada 10 españoles adquieren sus entradas al momento de salir a la venta para poder asegurar su presencia y evitar que se agoten y no perder la oportunidad de asistir a un 'evento épico'. Pero nadie o casi nadie puede predecir, con tanto tiempo, qué pasará en su vida en ese momento: puede que ya no tenga el mismo grupo de amigos, la misma pareja, que no viva ya en esa ciudad o que cuestiones laborales le impidan acudir.

Teniendo en cuenta que los promotores de conciertos no garantizan la devolución del dinero en caso de que el comprador no pueda asistir al evento por imprevistos, muchos de los que adquieren esas entradas confían su suerte a la reventa en caso de no poder asistir y así recuperar su inversión. Esa es la percepción del bajo riesgo a la que aludían los expertos García y Calviño: "Somos aversos al riesgo y la incertidumbre, pero la reventa es algo muy común en este tipo de conciertos".

"Lo seguro es que Dani Martín se ha anticipado a una demanda ya existente de conciertos programados a años vista. Mucho nos sorprendió que The Weeknd anunciara concierto en Barcelona en 2022 un año antes, cuando la pandemia era noticia. No imaginábamos que alguien pudiera ampliar la espera hasta casi dos años. Parece, no obstante, que esta será la tónica habitual a partir de ahora", escribe Jordi Bardají en la web de música Jenesaispop sobre las nuevas 'reglas' que rigen las giras de los artistas de más éxito, dentro y fuera de nuestro país. Y lo cierto es que para 2026 son varios los que ya tiene cerradas fechas: las entradas para los conciertos de Valeria Castro y Sen Senra en enero de 2026 en el WiZink Center, y las del compositor Hans Zimmer en marzo, en Madrid, Barcelona y Valencia, ya están a la venta.