AuronPlay se convierte en el tercer Estopa en los premios Esland y arrasan interpretando 'Como Camarón'

Andorra ha acogido este 2024 la tercera edición de los Premios Esland, los 'Oscar' para el mundo de los streamers creados por el reconocido youtuber español TheGrefg.

Además de la entrega de trofeos a celebrities tan populares como IlloJuan o Ibai Llanos, la música ha tenido un peso importante en la gala y hemos disfrutado de actuaciones de Lola Índigo, Estopa, Chuty y Gazir. Sin embargo, el gran momentazo de la noche lo han protagonizado los hermanos Muñoz, que han incorporado a un tercer miembro a su familia.

José y David estaban confirmados que actuarían este viernes y así ha sido. La sorpresa ha venido cuando el youtuber AuronPlay se ha subido al escenario con ellos y han interpretado una versión acústica de su famoso tema Como Camarón, acompañados de una guitarra.

Como los Estopa explicaron allí mismo, sus hijos son grandes fans del catalán y le habían propuesto que se uniera a ellos para cantar su sencillo, tan ultrareconocido por todo el país. Los Esland dieron muchos momentos para hablar, aunque sin duda el icónico trío fue el que más.

La renuncia de AuronPlay a ir a los Esland

Nadie se esperaba que fuera a suceder, más incluso porque el streamer había rechazado hace varios meses asistir a la ceremonia de los Esland. El motivo fue que en la gala de 2023 no se hizo con el premio Streamer del año, una decisión que no compartía por los millones de seguidores que tenía.

Según él, no tenía sentido que un jurado formado por streamers que él no conocía eligiera al vencedor. "No sé si iré pero no quiero saber nada de los ESLAND. Lo dije hace meses. TheGrefg ya lo sabe. No creo que este año estuviera nominado a nada, pero si lo estuviera, renuncio completamente a cualquier tipo de nominación", dijo en un directo hace tiempo.

No fue así al final y sí acudió a la gala. El motivo era que estaba nominado a Mejor Miniserie de Contenido por Squid Craft Games 2 y fue él quien se subió al escenario a recoger el galardón.

Como Camarón es un icono de la historia de España y ahora mismo podemos disfrutar de una nueva versión, de la mano de AuronPlay y Estopa.