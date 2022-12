Bad Bunny anuncia una retirada temporal de la música

Bad Bunny lidera los grandes ránkings musicales de este año. El artífice de uno de los discos más escuchados del año, Un verano Sin Ti, ha conseguido grandes reconocimientos en los últimos 365 días.

Sin ir más lejos, la revista Time eligió Titi me Preguntó como la mejor canción de 2022, un logro que pocos artistas latinos han conseguido hasta la fecha. Podríamos decir que Bad Bunny ha hecho historia. Y ahora el boricua necesita tiempo para descansar y digerir un éxito internacional que lo ha llevado a lo más alto del reggaeton.

En una entrevista para la revista Billboard, que titula su última edición como "El año de Bad Bunny", el cantante ha anunciado que sus planes para 2023 pasan por descansar y disfrutar de los reconocimientos conseguidos.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua", confesaba el artista, que en todo momento deja entrever que se trata de un patrón temporal y no definitivo.

Una pausa que le ayudará a coger fuerzas para seguir creando canciones nuevas en el estudio. No descarta grabar alguna idea pero sin presiones ni exigencias. "Tengo un par de compromisos esporádicos y voy a ir al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el culo", dice, reconociéndose a sí mismo el trabajo que le ha costado llegar a la cima de la música latina.

El artista, que en menos de cinco años ha pasado de ser casi un desconocido para el mundo a uno de los artistas más escuchados y virales del planeta, reconoce que al principio no supo encajar ser conocido en cada rincón del planeta.

"Al principio, ni siquiera sabía cómo comportarme, qué hacer. Es como, 'Espera un minuto, cabrón. Soy famoso, tengo que actuar de esta manera, tengo que esconderme, tengo que fingir'. Pero no. Soy yo, y eso es todo. Este soy yo, y esto es lo que hago, la música, lo que me gusta, y eso es todo. A veces veo a la gente diciendo cosas: "Él hizo esto por esa razón". No. Hago todo lo que hago porque quiero", señala a Billboard.

Además, el artista plantea que su vida hubiese sido igual de satisfactoria si no hubiese conseguido el estrellato internacional. Con poder vivir de su música le bastaba, aunque solo le escuchasen 100 personas. "Estos estadios, los disfruto de la misma manera que disfruté cantando en Mayagüez para 100 personas, en Santurce para 70. Te lo juro, si tuviera que vivir mi vida cantando para 100 personas todos los fines de semana, hubiera sido perfectamente feliz", dice.