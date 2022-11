La revista TIME elige las 10 mejores canciones de 2022 y coloca a Bad Bunny como líder del ránking

Bad Bunny no es solo el autor del Mejor disco de 2022 (Un verano sin ti) según la revista TIME, también lo es de la Mejor canción del año.

La prestigiosa revista estadounidense ha elegido las 10 mejores composiciones de los últimos 12 meses y ha colocado Tití Me Preguntó, incluida en el disco del puertorriqueño, como líder del ranking.

La canción toma el relevo de Pepas, de Farruko, que fue elegida como la mejor de 2021 por esta misma publicación.

1. Titi Me Pregunto, Bad Bunny

2. Delincuente, de Tokischa x Anuel AA x Ñengo Flow

3. Part Of The Band, de The 1975

4. FNF, de Glorilla & Hitkidd

5. Bad Habit, de Steve Lacy

6. ChevyS10, de Sudan Archives

7. Finesse, de Pheelz ft. BNXN

8. Unholy, de Sam Smith ft. Kim Petras

9. Kind of Girl, de MUNA

10. Jack, de Hardy