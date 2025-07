Bad Bunny confirma que publicará el videoclip de 'NUEVAYoL' el viernes 4 de julio

"¿Oye, bro, de casualidad el 4 de julio vas a sacar el vídeo de NUEVAYOL?", le preguntaba este miércoles en X un seguidor a Bad Bunny, quien no tardó en responder a la pregunta con un rotundo "sí".

El cantante puertorriqueño anunciaba así a sus seguidores su regreso a las plataformas de música con el lanzamiento del videoclip del track 1 de su celebrado álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

No es casualidad que el seguidor en cuestión le hiciese esta pregunta. El 4 de julio es la fecha que menciona Bad Bunny en la letra de NUEVAYoL, una oda al verano neoyorquino influenciada por Un Verano en Nueva York de El Gran Combo de Puerto Rico (1975). Bad Bunny hace referencia al Día de la Independencia de los Estados Unidos, una fiesta que llena de energía y vitalidad las calles de la Gran Manzana.

"Un verano en Nueva York (¡Nueva York!)

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor (¿pero qué es esto?)

Solo tienes que vivir (¿y este frío?)

Un verano en Nueva York (un ratito na más)

Ey, ey, ey, 4 de julio, fourth of July"

No es esta la primera vez que el cantante menciona esta fecha. Lo hace también en su canción A Tu Merced, de 2020, que hace referencia a ese día y gracias a la que cada año Bad Bunny se convierte en viral al llegar el 4 de julio. En este caso la mención no tiene nada que ver con la celebración estadounidense, es una cuestión sexual. El 4 de julio Bad Bunny quiere darle en cuatro a la rubia a la que dedica la canción.

La letra de 'NUEVAYoL' de Bad Bunny

¡Nueva York!

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (¿a dónde?)

Un verano en Nueva York (¡Nueva York!)

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor (¿pero qué es esto?)

Solo tienes que vivir (¿y este frío?)

Un verano en Nueva York (un ratito na más)

Ey, ey, ey, 4 de julio, fourth of July

Ando con mi prima, borracha, rulay

Los míos en el Bronx saben la que hay

Con la nota en high por Washington Heights

Willie Colón, me dicen el malo, ey

Porque pasan los años y sigo dando palo

Vendiendo discos como cuadro' 'e Frida Kahlo

El perico es blanco, sí, sí

El tusi, rosita, eh-eh

No te confundas, no, no

Mejor evita, ey

Un shot de cañita en casa de Toñita, ay

PR se siente cerquita

Sí, sí, sí

Tengo el campeonato, nadie me lo quita

The best in the world

Number one, the best in the world, okay?

Puerto Rico

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop?, ey

Con reguetón y dembow, ey

Con reguetón y dembow, sí

Con reguetón y dembow

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop?, ey

Con reguetón y dembow

Me siento como el Lápiz en "Capea el Dough"

Cuando yo nací fue que nació el flow

De lao a lao, ping-pong

Flow pesao, Big Pun

Con silenciador le robamo las gata'

James Bond, ey

Yo estoy en la mía, no tengo adversarios, no

Con los Yankees y los Mets, Juan Soto

A correr, que otra vez la sacamo 'el estadio

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (ya mismo nos vamo)

Un verano en Nueva Y- (un ratito más, un ratito)

Shh, cuidao, que nadie nos escuche

Shh, cuidao, que nadie nos escuche

Shh, cuidao, que nadie nos escuche

Shh, cuida-

Tú tienes piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo' quieres, lo tienes que mover

Tú tienes piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo' quieres, lo tienes que mover

Lo tienes que mover, ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve

Lo tienes que mover, ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve

Lo tienes que mover, ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve

Lo tienes que mover, ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve-ve