Bad Bunny brilla cantando 'PERFuMITO NUEVO' y 'NUEVAYoL' en el cierre de temporada de SNL

Bad Bunny no se quiso perder el cierre de la 50ª temporada de Saturday Night Live. El puertorriqueño fue uno de los artistas invitados a este último programa y regaló música en directo, además de su participación en varios sketches.

El cantante de 31 años, que en primavera 2026 dará 12 conciertos en España para los que ya no hay entradas, interpretó primero su canción NUEVAYoL, del disco Debí Tirar Más Fotos, fusionando ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos.

La actuación, un homenaje a la famosa foto de los años 30 que muestra a 11 obreros almorzando sobre una viga de acero suspendida en lo alto de Manhattan durante la construcción del edificio 30 Rockefeller Plaza, recibió grandes aplausos, aunque los mayores comentarios los recibió su interpretación de PERFuMITO NUEVO, del mismo álbum.

Bad Bunny, que estuvo acompañado por la cantautora puertorriqueña RaiNao, cambió la letra de la canción y en lugar de decir No parece leo ni escorpio cantó No parece piscis ni escorpio. El cambio es mínimo aunque a los fans del cantante no les pasó desapercibido y sacaron ciertas conclusiones.

Algunos vieron un guiño a RaiNao que tiene una canción que se titula Mi Piscis. Otros relacionaron el cambio con su ex, Kendall Jenner, ya que esta es escorpio y él, piscis.

Durante la promoción del disco, Bad Bunny tuvo que hablar de su expareja y, en una entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon, aclaró si su canción EL CLúB iba dirigida a Kendall Jenner.

"¿Tu ex te rompió el corazón?", le preguntaron durante la entrevista, a lo que contestó sin ningún complejo que sí le "han roto el corazón muchas veces en la vida" y que él también ha "roto corazones". "Yo creo que todo el mundo ha pasado sus desamores y su despecho, y a mí siempre me ha gustado escribir de eso (...) Yo tengo el privilegio de poder expresarme y resolverme en las canciones y eso me ayuda porque saco cosas de dentro", indicó.

La actuación con RaiNao se hizo en un baño cubierto de grafitis en el que los dos cantantes empezaron con un coqueteo juguetón que acabó en un encuentro apasionado en otro espacio, muy comentado entre los fans.