Barcelona recibe con los brazos abiertos a Harry Styles y su 'Love On Tour'

Barcelona ha recibido el Love On Tour con los brazos abiertos.

Harry Styles ha regresado a España con uno de los tours más solicitados por sus fans —que ya pasó por la capital en julio de 2022— en el que recoge temas de su dos últimos álbumes de estudio, Harry's House y Fine Line, y con el que ha dejado el listón muy alto.

El artista británico ha ofrecido un show frente a 56.000 personas que, antes inlcuso de empezar, ya estaba siendo legendario: todo el Estadi Olímpic se ha unido para cantar Bohemian Rhapsody de Queen antes de que Styles apareciese sobre el escenario.

Un espectáculo lleno de buenas energías, risas y mucho brilli brilli, en el que no han faltado grandes temas de su repertorio como Daylight, Late Night Talkings, Kiwi, Adore You, Sing of the Times o As It Was, una de las canciones favoritas de sus fans.

Como no podía ser de otra manera, el cantante no se ha olvidado de sus inicios en la música y ha interpretado What Makes You Beautiful, uno de los temas mas conocidos de la boybandOne Direction, grupo gracias al que saltó a la fama.

Harry es uno de los grandes iconos musicales referente para el colectivo LGTBIQ+, y no ha dudado en pasearse por el escenario con la bandera del arcoíris.

Harry Styles descubre que en España "se llama" Enrique Estilos

Uno de los datos sobre cultura pop más destacados sobre Harry Styles es que sus fans de España le llaman Enrique Estilos, por eso no podían faltar las pancartas en el concierto con este divertido y cariñoso apodo.

Durante una de sus actuaciones, el cantante ha hecho contacto visual con una de estas pancartas y se ha atrevido a pronunciarla en alto, desatando la locura de los asistentes.

Harry Styles actuará de nuevo en España este viernes 14 de julio en el nuevo espacio Mad Cool de Madrid.