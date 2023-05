Barei y José Otero se lanzan cuchillos al hablar de Eurovisión: "Te puedo componer yo la canción, a lo mejor te va mejor"

Desde expertos hasta fans, todo el mundo ha comentado el resultado de España en Eurovisión, incluidos antiguos representantes del Festival y concursantes del Benidorm Fest.

Barei (representante de España en 2016) y José Otero (candidato BF 2023), han acudido al podcast de Malbert ha comentar la final del certamen, y han acabado lanzándose los cuchillos.

"¿Te volverías a presentar al Benidorm Fest?", preguntó el conductor a Otero, pero Barei se adelantó y contestó por él: "Tal y como le ha ido este año... no sé". "Pues pasé a la final, la que tú compusiste no", le replicó el canario a Barei. "Sí, pero yo he ido a Eurovisión", atacó ella. "Bueno, todavía hay vida", se defenció José.

Malbert, que no estaba dando crédito a esta discusión entre los invitados, ha intentado calmar las aguas entre los invirados: "No sé si ponerme un escudo hoy, porque está la cubertería... Bueno, no pasa nada, yo creo que todos somos profesionales y objetivos, ¿verdad?", pero estas palabras solo han hecho que Barei siguiese tirando pullas a su compañero: "Sí, objetivamente no pasó, y yo sí fui".

"Sí pasé", le recordó Otero. "Bueno, se ha convertido el programa en defenderte. Ve el año que viene a ver si tienes más suerte. Te puedo componer yo la canción, a lo mejor te va mejor", volvió a atacar la intérprete de Say Yay!, a lo que José tachó de "totalmente innecesario".

Este fragmento del podcast no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, y sus interautas se han echado encima de la cantante. Algunos internautas que han escuchado el podcast completo han asegurado que se trataba de una broma de los invitados a Malbert, y que lo desvelaron cuando se estaba sintiendo incómodo por el mal rollo que estaban creando.