Así ha sido la actuación de Melani en 'Tu cara me suena' imitando a Shakira

Melani asume reto tras reto en Tu cara me suena 12. En la décima gala del concurso, la joven de 18 años ha tenido que recrear el videoclip de Shakira cantando Inevitable con un gran poderío escénico y una sombrosa similitud a la voz de la colombiana.

Tras su actuación, todos los asistentes al programa se han puesto en pie para ovacionar a Melani, tanto sus compañeros como el público y los miembros del jurado. "La hemos imitado muchas veces en este programa, pero estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia", ha dicho Manel Fuentes.

"Shakira tiene 3200 ingredientes, no te has quedado con ninguno en la cartera... Aquí hay un problema muy gordo. No es que lo hagas muy bien, lo haces sublime, y eso es un problema para el jurado", ha dicho Chenoa para valorar su actuación. "Cuídate mucho, porque tú eres tu mayor tesoro", ha añadido Àngel Llàcer.

Para celebrar su éxito sobre el escenario y su mayoría de edad, el equipo de Tu cara me suena ha querido cantarle el Cumpleaños feliz a Melani con una tarta. "Empezaste siendo menor de edad y ya tienes 18 años", ha señalado el presentador.

Ganadora por unanimidad

Por tercera vez en el programa, Melani ha conseguido llevarse la victoria de la gala. Y lo ha hecho por unanimidad, ya que ha cosechado 24 puntos gracias a las máximas puntuaciones del jurado y del público. "No tienes rival. Eres un descubrimiento para mí y, a la que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo", ha destacado Chenoa al entregarle su 12.

En cuanto a los 3000 euros de premio, Melani ha querido cederle la donación a Yenesi. "Quería darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo y quiero que, al menos en una gala, pueda llevarse este dinero", ha dicho la joven. Por su parte, Yenesi ha entregado el dinero a la Fundación Eddy, "cuya labor es dar hogar a jóvenes LGTBIQ+ cuya familia les rechaza".