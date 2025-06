¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 12'? Así está la clasificación tras la Gala 10

¿Qué imitaciones le han hecho llorar? Manel Fuentes recuerda los momentos más emocionantes que ha vivido en Tu cara me suena | José Irún

Tu cara me suena 12 se adentra en la parte final del concurso con su décima gala, donde la ganadora ha decidido cederle el premio a una compañera.

Tu cara me suena 12 no decepciona y trae una nueva dosis de actuaciones memorables en la Gala 10. Por ejemplo, Yenesi ha imitado a SexBomb Girls con tres drag queens, Ana Guerra ha hecho de Jasmine con Raoul Vázquez como Aladdin, Manu Baqueiro se ha convertido en C. Tangana y Bertín Osborne se ha puesto en la piel de los Mojinos Escozíos.

Melani y Mikel Herzog Jr., reyes de la edición

La décima gala de la doceava edición del concurso confirma que Melani y Mikel Herzog Jr. son los grandes favoritos para alzarse vencedores. Ambos lideran la clasificación general, son los únicos concursantes que se han ganado más de una gala y han sido los mejores puntuados este viernes por sus imitaciones de Shakira y Pitingo, respectivamente.

Al final, el cantante ha quedado segundo con 22 puntos y Melani ha vuelto a proclamarse ganadora por unanimidad, con 24 puntos. "No tienes rival. Eres un descubrimiento para mí y, a la que saques álbum, yo soy la primera que me lo llevo", ha destacado Chenoa al entregarle su 12.

¿La mejor imitación de Shakira de la historia? Melani emula a la cantante colombiana con ‘Inevitable’ | José Irún

Melani ha querido ceder sus 3000 euros de premio a Yenesi. "Quería darle mi regalo de cumpleaños a una compañera que apoya al colectivo y quiero que, al menos en una gala, pueda llevarse este dinero", ha dicho la joven. Por su parte, Yenesi ha entregado el dinero a la Fundación Eddy, "cuya labor es dar hogar a jóvenes LGTBIQ+ cuya familia les rechaza".

Clasificación de la Gala 10

1. Melani - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. Mikel Herzog Jr. - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. Ana Guerra - 18 (8 del jurado, 10 del público)

4. Esperansa Grasia - 18 (9 del jurado, 9 del público)

5. Bertín Osborne - 16 (10 del jurado, 6 del público)

6. Gisela - 13 (5 del jurado, 8 del público)

7. Manu Baqueiro - 13 (6 del jurado, 7 del público)

8. Goyo Jiménez - 12 (7 del jurado, 5 del público)

9. Yenesi - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general de 'Tu cara me suena 12' tras la Gala 10

La clasificación general vuelve a sufrir cambios tras la décima gala, aunque Melani sigue en cabeza con 210 puntos. Mikel Herzog Jr. recupera el segundo puesto tras el descenso de Gisela al tercero, mientras Yenesi baja a la última posición con 121 puntos tras ser superada por Goyo Jiménez.

1. Melani - 210 puntos

2. Mikel Herzog Jr. - 193

3. Gisela - 186

4. Ana Guerra - 174

5. Bertín Osborne - 159

6. Esperansa Grasia - 147

7. Manu Baqueiro - 130

8. Goyo Jiménez - 122

9. Yenesi - 121

A quién imitarán en la Gala 11

Como siempre, al final de la gala, los concursantes se han enfrentado al pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. La Gala 11 estará llena de actuaciones especiales, ya que han salido dos carteles de Trae un amigo, uno de Training VIP y otro de Dos en uno.