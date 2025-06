Setlist de Billie Eilish en Barcelona: lista de canciones para sus conciertos en el Palau Sant Jordi

Por fin, Billie Eilish llega a España con su gira de conciertos internacional HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, que comenzó el 29 de septiembre de 2024 y que terminará poco después de su paso por Barcelona, el 27 de julio de 2025.

La joven artista estadounidense se subirá al escenario del Palau Sant Jordi dos noches consecutivas a partir de las 20:00, tanto el sábado 14 como el domingo 15 de junio. Así, Eilish se fundirá con su público para presentar en directo en el país su tercer álbum de estudio, HIT ME HARD AND SOFT, que incluye éxitos que sonarán en directo como CHIHIRO, WILDFLOWER o BIRDS OF A FEATHER.

Más allá de su último trabajo, la cantante también interpretará composiciones destacadas del resto de su discografía, como sus aclamadas colaboraciones lovely (con Khalid) y Guess (con Charli xcx) o himnos generacionales llenos de melancolía como What Was I Made For? o when the party's over.

'Setlist' del último concierto de Billie Eilish

La lista de canciones completa para Barcelona no se sabrá oficialmente hasta que actúe en el Palau Sant Jordi, pero es posible predecir el setlist teniendo en cuenta el último concierto que celebró la estadounidense en París (Francia) el pasado 11 de junio como parte de la misma gira, HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR.