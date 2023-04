La BBC publica sus apuestas para Eurovisión 2023 y coloca a Blanca Paloma en lo más alto

El viento sopla a favor de Blanca Paloma que sigue colocada como una de las favoritas de Eurovisión 2023.

La cantante de Elche conquista con EAEA y en las casas de apuestas la colocan en el Top 5 de esta edición. La representante de Suecia Loreen ocupa el número 1 con su canción Tattoo.

Mejor pronóstico es el de la BBC, que ha publicado sus apuestas para las 37 canciones que se presentan a esta edición y Blanca Paloma está en lo más alto.

¿Qué puesto le da la BBC a Blanca Paloma?

La cadena británica coloca a Blanca Paloma entre los tres primeros puestos y asegura que el directo será determinante para conseguir la victoria.

"Dependerá de cómo se representen en vivo las melismas", señala este medio haciendo alusión a la técnica musical que usa Blanca Paloma para cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se canta. "Si gana, se verán muchos titulares de Una Paloma Blanca".

Los potenciales ganadores de Eurovisión según la BBC

Blanca Paloma se coloca en el Top 3 de Eurovisión, según la BBC, pero no como potencial ganadora. Esos términos se usan para hablar de otros dos candidatos de esta edición.

La Zarra (Francia) - Evidemment

(Francia) - Loreen (Suecia) - Tattoo

La Zarra, a la que la BBC compara con Dua Lipa, podría termina con la mala racha que Francia arrastra en Eurovisión desde hace 45 años La situación de Loreen es totalmente distinta. La favorita en las casas de apuestas ya ganó Eurovisión en 2012 y podría repetir su éxito con Tattoo, un himno que arranca con una espectacular puesta en escena y un guiño a la canción The Winner Takes It All del grupo ABBA, que ganó Eurovisión en 1974 con la canción Waterloo.