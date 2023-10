Los Beatles se 'reúnen' una última vez para lanzar su canción final 'Now and then'

El 5 de octubre de 1962 John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se daban a conocer como Los Beatlescon el lanzamiento de su primera canción Love me do. Más de seis décadas después, los británicos se 'reunirán' una última vez en el single Now and then, que sale el próximo 2 de noviembre.

El tema forma parte del paquete de singles inéditos que fueron escritos por Lennon antes de su muerte en 1980. Sus compañeros de banda lo encontraron años después y publicaron a mediados de los 90 algunas como Free as a bird o Real love.

Han pasado cuatro décadas produciendoNow and then. Hace 30 años, Harrison grabó la melodía a guitarra y Starr y McCartney se encargaron de la batería, el bajo, el piano, la guitarra y las voces de acompañamiento. Sin embargo, los dos Beatles restantes no estaban satisfechos con el resultado.

La IA 'devuelve' la voz de John Lennon

La solución la ha traído la inteligencia artificial porque gracias a ella, el director Peter Jackson fue capaz el año pasado de 'separar' la voz original de Lennon de un video 1970. La IA también les ha permitido introducir los coros originales de las canciones Here, there and everywhere, Eleanor Rigby y Because.

Los Beatles

El 1 de noviembre -un día antes del lanzamiento- se estrena una película de 12 minutos en el que cuenta la historia del nuevo lanzamiento. Dentro de un mes, se publicarán versiones ampliadas de las compilaciones de los Beatles 1962-1966 y 1967-1970. Now And Then, se incluirá en la última.

"Esta es la última canción en la que tendrás a los cuatro Beatles en una misma canción. John, Paul, George y Ringo", confesó Starr en una entrevista en The Associated Press.