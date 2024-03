Beyoncé muestra la portada de su nuevo disco y cuenta cómo se originó

Como bien ha recordado Beyoncé en el comunicado que acompaña la publicación de la portada de su nuevo álbum, solo quedan “10 días hasta el estreno de act ii” y sus fans no pueden estar más impacientes.

Montada sobre un caballo blanco, vestida con un outfit de cowboy y sosteniendo la bandera de EE.UU, la artista ha presentado la apariencia de act ii. Cowboy Carter, un álbum en el que la de Texas se ha sumergido en uno de los géneros fetiche de su estado natal (Texas) y en el que, como ha recordado, no proliferan los artistas negros.

“Me siento honrada de ser la primera mujer negra con el sencillo número uno en la lista Hot Country Songs”, ha indicado en referencia a Texas Hold’Em, su último single, añadiendo un deseo de cara al futuro: “Mi esperanza es que dentro de unos años, la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere al lanzamiento de géneros musicales, sea irrelevante”.

A tenor de las palabras empleadas por la de Houston en el comunicado, todo apunta a que este nuevo álbum llega para saldar algunas cuentas. “Este álbum ha tardado más de cinco años en realizarse. Nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienvenida…y tenía muy claro que no lo era”, ha descrito.

Sin embargo, lejos de sentirse amedrentada, la autora de Halo ha asegurado que empleó ese episodio como motivación para crear el proyecto en el que ha desembocado act ii. Cowboy Carter. “Gracias a esa experiencia, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical”.

Una profundización en uno de los géneros más populares del país por la que, como ha recordado, le generaron críticas que le “obligaron a superar las limitaciones” que le impusieron. “El acto II es el resultado de desafiarme a mí mismo y tomarme mi tiempo para combinar y combinar géneros para crear este cuerpo de trabajo”.

Además, con una portada en la que Beyoncé monta un caballo como guiño inequívoco, este álbum supone “una continuación de RENAISSANCE”, aunque como deja claro la artista “este no es un álbum country. Este es un álbum de Beyoncé”.

Éxito desde el comienzo y colaboraciones de infarto

Beyoncé aprovecho uno de los mejores escenarios posibles para hacer públicos sus planes con respecto a act ii. Cowboy Carter: la Super Bowl 2024. A través de un anuncio y la publicación simultánea en sus perfiles de redes sociales, la autora de CUFF IT lanzaba las que, hasta ahora, son las canciones adelanto del álbum: Texas Hold’Em y 16 Carriages.

En el apartado de colaboraciones, la artista ha querido agradecer en el comunicado la implicación de los participantes en el proyecto. “Tengo algunas sorpresas en el álbum y he colaborado con algunos artistas brillantes a quienes respeto profundamente”.

Aunque no se conocen los nombres de los implicados, sí que ha trascendido que Beyoncé hará suya la icónica canción Jolene, de Dolly Parton. Fue la propia autora, símbolo de las cantautoras country, la encargada de confirmarlo en una entrevista.

“Creo que ha grabado Jolene y creo que probablemente estará en su álbum country, lo cual me emociona mucho”, indicó Parton al respecto.

Habrá que estar atentos a cómo se desenvuelve Beyoncé en un género que hasta ahora no figuraba en su registro a este nivel.