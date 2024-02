El nuevo álbum de Beyoncé podría incluir una colaboración country con Taylor Swift

Una colaboración entre las dos mujeres más importantes de la música parece plausible, y en el último año se han apoyado de manera pública.

Beyoncé y Taylor Swift han llevado a cabo las giras más importantes de los últimos tiempos, ambas con sus correspondientes documentales. Beyoncé fue al estreno de The Eras Tour en Los Ángeles y Taylor a la del Renaissance: a film by Beyoncé en Londres. Verlas posar juntas en el photocall supone reafirmar su admiración mutua, descartando posibles rivalidades... Y quién sabe, quizá estuviesen planeando encontrarse en el estudio.

Las colaboraciones del nuevo disco de Taylor ya se han confirmado. Post Malone y Florence and the Machine formarán parte de The Tortured Poets Departament, que sale a la venta el próximo 19 de abril. Del de Beyoncé ya se han desvelado dos temas, Texas Hold'em y 16 Carriages, pero ninguna unión musical. Lo que sí se sabe es que tendrá un sonido country... Y este género es uno de los sellos de Taylor Swift. ¿Se unirán en Renaissance Act II?

El productor Killah B, coescritor de Texas Hold'em, deja abierta la posibilidad a una colaboración entre ellas. Preguntado por TMZ sobre esta unión, ni confirma ni desmiente: "Digamos que está a punto de sorprender al mundo".

Una enigmática respuesta que en solo unas horas ha puesto en jaque a los fans de Queen B y Taylor Swift, a los que los ojos les hacen chiribitas con solo imaginarse una colaboración musical así de potente. Además, esta colaboración supondría una bofetada a Kanye West, que en 2009 irrumpió en el escenario de los MTV VMAs para arrebatarle el premio a una jovencísima Taylor y gritar al público que "se lo merecía" Beyoncé. Desde entonces, el rapero protagoniza una encarnizada batalla mediática contra la de Pensilvania.

Encendemos una velita para que se haga realidad.