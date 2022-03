Billie Eilish bromea con lo que hizo al escuchar su nombre como ganadora del Oscar a Mejor canción

Billie Eilish y Finneas Oconnell, al recoger el Oscar a Mejor canción original por 'No time to die' // Gtresonline

Y el Oscar a Mejor canción original es para No Time To Die de Billie Eilish y Finneas.

La frase sonó este domingo en el Teatro Dolby de Los Angeles e hizo saltar sobre su asiento a la cantante de 20 años, que tras ver el vídeo del momento se ha quedado alucinada con lo que hizo al saberse ganadora de la estatuilla dorada.

Billie Eilish publicó el vídeo en Instagram con el comentario "CAN YOU BELIEVE THIS?????????"

La ya ganadora del Oscar fue directa a abrazar al rapero Sean Diddy Combs, compañero de mesa de la familia Eilish , en lugar de a su hermano, también ganador del galardón, o a su madre Maggie Baird.

"Muy divertido que abrazase a Diddy antes que a mi madre y a mi hermano", dice Eilish en un segundo comentario.

Billie Eilish compartió espacio en los Oscar con su madre, su hermano Finneas, la novia de su hermano, Claudia Sulewski, y Sean Combs, que acudió a la ceremonia con su hija Chance Combs. Al ganar el premio fue directa al rapero. ¿Por qué? Los nervios y la emoción, ya se sabe...

La actuación de Billie Eilish en los Oscar

Antes de levantar la estatuilla a Mejor canción original por No Time To Die, los hermanos Eilish se subieron al escenario para interpretar la canción. Una interpretación íntima que se llevó una sonora ovación desde el patio de butacas.