Billie EIlish y Finneas emocionan en los Oscar con 'No time to die' // Getty

Sin duda una de las actuaciones más esperadas de la 94ª edición de los Oscar era la de Billie Eilish y su hermano Finneas interpretando No time to die, tema central de la última entrega de la saga Bond.

Y no han decepcionado. La cantante ha continuado apostando al negro con un vestido distinto al que ha lucido en la alfombra roja, para salir al escenario acompañada de Finneas al piano. Una vez más, la joven de 20 años ha demostrado su gran derroche vocal en una actuación llena de sentimiento.

Esta ha sido la última actuación musical en una noche en la que hemos podido disfrutar de géneros de lo más diferentes. Desde esta balada o la de Reba McEntire hará lo mismo con Somehow You Do, a la imponente actuación de Beyoncé con Be Alive.

Sin olvidar el toque latino que ha corrido a cargo de la película Encanto, con las canciones Dos oruguitas, interpretada por Sebastián Yatra; y Nadie habla de Bruno, del elenco de la película al que se han unido Luis Fonsi y Becky G.