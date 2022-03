Billie Eilish gana el Oscar a la Mejor canción por 'No time to die'

Billie Eilish se ha alzado con el Oscar a Mejor canción poco después de interpretar No time to die en la 94ª ceremonia de los Oscar.

La joven ha subido al escenario junto a su hermano Finneas para interpretar el tema a piano llevándose una gran ovación del público. Un reconocimiento que también se ha visto por parte de la Academia, haciéndola ganadora frente a los otros nominados.

Sebastián Yatra era uno de los favoritos en esta categoría con su canción Dos oruguitas para la película Encanto.

También competían Beyoncé con Be Alive para King Richard; Reba McEntire con Somehow You Do, de Four Good Days; y Van Morrison por su tema Down to Joy para la película Belfast, aunque el roquero ha sido el único artista ausente en la ceremonia al encontrarse fuera de Los Ángeles por su gira.