De Billie Eilish a Red Hot Chili Peppers: todas las actuaciones de la clausura de los Juegos Olímpicos 2024

¡Nos despedimos de los Juegos Olímpicos hasta dentro de cuatro años!

París ha sido la ciudad anfitriona este 2024, dándonos algunos momentazos inolvidables como las actuaciones estelares de Lady Gaga o la reaparición de Celine Dion. 19 días de infarto que los aficionados del deporte han vivido con mucha intensidad, aunque desgraciadamente ya ha llegado a su fin.

Ha terminado de la misma forma que empezó: con música. La próxima edición se desplazará hasta Los Ángeles para 2028, por lo que la ceremonia de clausura ha tenido lugar de manera simultánea en ambas ciudades. En un pequeño escenario de Venice Beach, han actuado Billie Eilish, Snoop Dogg o Red Hot Chili Peppers.

Tres artistas nacidos en California que han sido los encargados de 'trasladar' la llama olímpica hasta EEUU.

Billie Eilish

La primera de ellas ha sido Billie Eilish, que ha decidido interpretar una versión tranquila de su éxito Birds of a feather, una de las canciones de su disco Hit Me Hard and Soft, acompañada de su hermano Finneas.

Además, también ha cantado The greatest, un tema del mismo álbum.

Snoop Dogg

Snoop Dogg, que ya estuvo encargado en París de llevar la llama olímpica, ha estado acompañado de Dr. Dre para cantar el clásico de 1999, The next episode.

En solitario, ha apostado por Drop It Like It's Hot.

Red Hot Chili Peppers

La fiesta ha terminado en Los Ángeles de la mano de la popular banda Red Hot Chili Peppers y su temazo Can't stop.

Phoenix

En París, el artista encargado de poner el broche final ha sido la banda Phoenix, que han interpretado sus clásicos Lisztomania y 1901.