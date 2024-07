De Céline Dion a Lady Gaga: las actuaciones musicales en la diversa apertura de los Juegos Olímpicos 2024

Este viernes, los Juegos Olímpicos de París 2024 han dado su pistoletazo de salida con una ceremonia de apertura que no ha convencido a todos los espectadores, pero que cuenta con grandes actuaciones musicales.

La jornada ha transcurrido en un espacio abierto, con el río Sena como protagonista. Prometía ser uno de los mayores eventos de apertura de la historia de los JJ. OO., pero su resultado final ha decepcionado. Prueba de ello es que "cutre" se posicionó entre las tendencias de X (antes Twitter) en España durante el transcurso del evento.

En general, las críticas alegan que la puesta en escena era demasiado ambiciosa: París era el escenario. Esto no ha lucido tanto como podría haberlo hecho por las fuertes lluvias que llenaron las cámaras de gotas de agua, pero también por una realización para televisión poco impactante. El espectáculo era potente, pero su retransmisión no tanto.

Aun así, la ceremonia de apertura ha destacado por su defensa de la diversidad. La representación LGTBIQ+ ha destacado con la presencia de drag queens, bailes de voguing y pasarelas con personalidades diversas al ritmo de música dance. Por supuesto, también ha destacado por sus actuaciones musicales, las cuales presentamos a continuación en orden de aparición.

Calentando motores con Slimane

Antes del inicio de la ceremonia, el representante de Francia para Eurovisión 2024 ha cantado para amenizar la espera. Así, Slimane ha recreado ante la basílica de Saint-Denis de París su actuación en el festival europeo. Y no solo eso, sino que ha hecho un mushup entre su canción para Eurovisión, Mon amour, y su otro tema Resister (What about Peace?).

La gran apertura de Lady Gaga

Tal y como se rumoreaba, Lady Gaga ha actuado en París 2024 para inaugurar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos junto a una decena de bailarines. Lo ha hecho con un homenaje al mundo del cabaret, con una interpretación en francés de Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire, un clásico de los años 60.

La francesa Aya Nakamura, también presente

Aya Nakamura es una gran cantante francesa que ha transmitido fuerza y baile en su aparición en los Juegos Olímpicos. La artista franco-maliense ha interpretado una fusión de sus dos grandes éxitos: Pookie y Djadja. Además, también ha cantado por Charles Aznavour con su tema For Me Formidable, del que este año se celebra su centenario.

El 'metal' de Gojira y lo lírico de Marina Viotti

Una mezcla curiosa la de estos dos artistas. Gojira es una banda francesa que fusiona géneros musicales como el death metal, el metal progresivo o el groove metal, mientras Marina Viotti es una cantante de ópera. El grupo ha interpretado Ça Ira, una canción de la Revolución Francesa, con una actuación que ha dado inicio con la cabeza decapitada de María Antonieta.

El rapero Rim'K

El rap también ha estado presente en la ceremonia de apertura de París 2024 de la mano de Rim'K, conocido como "el Pitbull francés".

Juliette Armanet al piano

La cantante francesa Juliette Armanet ha sido la responsable de lanzar un mensaje de paz al son de Imagine, el himno de John Lennon que es uno de los grandes símbolos de los Juegos Olímpicos. Y ha cantado acompañada de un piano ardiente, literalmente.

Céline Dion, lo mejor de la noche

El broche de oro final lo ha puesto la canadiense Céline Dion, que ha hecho historia con su impecable regreso a los escenarios tras anunciar que padece una rara enfermedad que afecta a sus cuerdas vocales.