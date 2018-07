Birdy vuelve con 'Keeping Your Head Up'

PRIMER SINGLE DE SU NUEVO DISCO

¡Birdy ha vuelto! La cantante y compositora inglesa ha estrenado nueva canción y se llama Keeping Your Head Up. El tema es oficialmente el primer single de su nuevo álbum del que todavía no se sabe ni el nombre ni la fecha de publicación, pero que seguirá al que la artista publicó en 2013, Fire Within.