Black Eyed Peas, sobre 'Bailar contigo': "Daddy Yankee es un arquitecto del ritmo"

Black Eyed Peas son auténtica historia de la música. Después de más de 20 años, siguen en la cresta de la ola con su nuevo disco Elevation, que incluye colaboraciones con artistas como Shakira, Anitta o Daddy Yankee.

Europa FM ha podido charlar con Taboo — uno de sus miembros —, que nos ha explicado el origen del tema Bailar contigojunto al artista puertorriqueño, así como por qué querían trabajar con él. Tuvieron la idea en la gala de los Latin Billboard de hace un par de años y allí decidieron unirse y crear juntos el single.

La banda conoce al intérprete de Gasolina desde 2004 porque Will.i.am colaboró con él para componer pistas y gracias a eso lograron consolidar su "larga amistad", aunque ellos reconocen que "también son sus fans": "Es un arquitecto del ritmo y el sonido y trabajar con él era muy natural y orgánico para nosotros".

Desde el primer momento, tuvieron claro el mensaje de la letra, por lo que el resultado final no cambió demasiado con respecto a su idea original. Donde sí hubo grandes cambios fue en la melodía, ya que fueron presentando diferentes propuestas hasta que se quedaron con la actual.

Por qué usaron el sample de 'Scatman'

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de Bailar contigo es que utiliza el popular sample de Scatman de Scatman John. Taboo reconoce que la escogieron porque "tiene mucho impacto y genera mucha nostalgia". El ritmo pega mucho con Black Eyed Peas ya que ellos apuestan en su música por "un throwback de los 90".

"Es una canción que, aunque no la conozcas, es muy pegadiza", confiesa.

La influencia del mundo latino para Black Eyed Peas

Bailar contigo forma parte de su nuevo disco Elevation, en el que se incluyen muchas colaboraciones con artistas latinos. ¿Cuál es el motivo? Están muy influenciados por este estilo musical: "Will.i.am y yo crecimos con la comunidad mexicana en Los Angeles, rodeados del ambiente latino y escuchando a artistas como Celia Cruz, Vicente Fernández o Julio Iglesias, entre otros".

"Hemos escuchado muchos sonidos de diferentes estilos como la cumbia, el merengue, salsa... y queríamos trabajar no solo con artistas del mundo del hip-hop, rock o pop, sino con artistas latinos como Juanes o Paulina Rubio. El ambiente latino es parte de nuestro lenguaje musical y el sonido", señala.

Empezaron a incluir más colaboraciones con artistas hispanos en 2020 en el disco Translation y en este nuevo álbum han seguido la misma tendencia: "Para nosotros representa una extensión de nuestro lenguaje. Ser latino y poder escribir letras en español es un orgullo".

La amistad de Black Eyed Peas y Shakira

Tanto en el anterior disco como en este, Black Eyed Peas incluye canciones con Shakira — Girl like me en Translation y Don't you worry en Elevation— y la banda se enorgullece de poder considerarla "una amiga". De hecho, sus miembros solo tienen cumplidos para ella: "Es una artista icónica, un genio de la que aprendimos mucho porque es muy talentosa. Lleva muchos años en un nivel muy alto como artista, productora y directora".

Taboo llama la atención sobre el importante papel que la colombiana ha tenido en sus dos colaboraciones: "Ella estaba muy pendiente de la letra. Le pasábamos nuestras notas y nos decía 'igual mejor cambiar esta parte' o 'mejor decir esto de esta forma'. Apreciamos mucho haber trabajado con un icono y a la vez haber aprendido tanto de ella".

La gira 'Elevation' de Black Eyed Peas y sus próximos proyectos

Black Eyed Peas ha comenzado recientemente su gira Elevation, que llevará a la banda por varios países del mundo, aunque la parada que más entusiasma a Taboo es México, donde actuarán en 10 ciudades distintas el próximo octubre: "Nunca lo hemos hecho y quiero conectar con la comunidad mexicana".

¿Cómo definiría Taboo su nuevo tour? "Energía, éxito, baile, buen ambiente, buena vibra y nueva música". "Esto último es importante porque dices 'ya os sabéis los clásicos', pero tener música nueva hace que conectes con nuevos fans. Les estás dando un catálogo que va desde Pump it, luego Boom boom pow, I gotta feeling y terminas con Girl like me, Ritmo y Don't you worry", reflexiona.

Mirando hacia el futuro, una de las voces de Black Eyed Peas manifiesta que personalmente le gustaría trabajar junto en algún proyecto de [[LINK:TAG|||tag|||5f526d26a03f7f12cedc5293|||Guillermo del Toro]]: "Quiero hacer algo con él, es mi nuevo paso. Ojalá con nuestra música podamos hacer junto a él".

Y con más de 20 años de carrera artística, también confirma que les gustaría preparar un documental sobre su larga trayectoria. O también tener una residencia en Las Vegas como alguno de sus referentes como Mariah Carey, Britney Spears o Bruno Mars.

Black Eyed Peas se ha consolidado como uno de los grandes grupos musicales de la actualidad. Son la perfecta combinación de talento, inspiración de los 90 y temazos inolvidables.