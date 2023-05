Blanca Paloma asegura que quiere representar de nuevo a España en Eurovisión

España no ha podido recibir mejor a Blanca Paloma después de su actuación en Eurovisión. La artista ilicitana conquistó al jurado profesional y consiguió 95 puntos, sin embargo, solo se llevó 5 del televoto, por lo quedó en el puesto 17. A pesar de esto, el país está muy orgulloso de ella.

La artista ha concedido una rueda de prensa para RTVE y ha reconocido que ha dormido mucho porque "necesitaba recuperar fuerzas". "Me he dejado la piel en cada intervención de estas dos semanas que hemos estado en Liverpool", ha apuntado.

Sobre su puesto en la final de Eurovisión, la intérprete de EAEA ha aclarado que se encuentra "orgullosísima" y "la puntuación no le afecta en absoluto". Además, ha defendido el valor de esta canción: "Llevamos una preselección en la que lo hemos dado todo y hemos disfrutado y ese camino es el éxito".

Blanca Paloma se siente "orgullosísima" de su actuación

"La sociedad llevamos muy mal lo de no ganar. Me siento ganadora desde antes del Benidorm Fest. Es una candidatura muy valiente y no deberíamos echarnos atrás", ha destacado.

Evidentemente, ha confirmado que no esperaban esta posición incidiendo en que "no han pellizcado los corazones europeos que esperaban". Aunque ellos siguen apostando por ello: "Hemos plantado una semilla que irá creciendo. No ha sido la primera y aquí hay Blanca Paloma para rato"

La alicantina ha revelado un secreto de su actuación en Liverpool: llevaba un colgante de su iaia Carmen en una bolsita en el pecho. Se la llevaron sus padres cuando fueron a verla a esta ciudad de sorpresa. Junto a eso, le dejaron también el mantoncillo de flecos que usaba.

"Es una muestra de fortaleza porque simboliza una coraza pero a la vez muestra las entrañas del corazón", se ha emocionado.

Blanca Paloma durante la interpretación de 'Eaea' en la final de Eurovisión de 2023. // Onda Cero Elche

Blanca Paloma iría de nuevo a Eurovisión

Las apuestan mantenían que Blanca Paloma iba a quedar entre las cinco primeras, aunque no fue así. La cantante ha defendido que cuando salió EAEA, muchas personas en España necesitaron tiempo para procesarla y que les gustara y los que seguían su show en las casas de apuestas eran precisamente los que la valoraban.

"Los que han ido apostando nos han ido siguiendo porque después de cada actuación íbamos subiendo. La gente que no ha seguido este camino solo ha valorado el primero impacto. Es un género musical que requiere una segunda oportunidad", ha manifestado.

Y no podía faltar la clásica pregunta: ¿Volvería Blanca Paloma a representar a España en Eurovisión? Ha dejado claro que sí y no tiene que pensárselo mucho: "Podría estar en shock porque este evento no se puede explicar con palabras, pero repetiría sin dudar. Me voy a poner las pilas con el inglés".

Así que tal y como ella misma ha dicho, hay que coger toda la energía posible y preparar la nueva candidatura de Eurovisión con el objetivo de dejar una huella imborrable.