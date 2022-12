La bonita relación de Antonio Orozco y Pablo López: una amistad basada en la admiración mutua

Pablo López y Antonio Orozco tienen una bonita amistad desde hace muchos años. Y es que además de compañeros de profesión (y de programa) los artistas son como hermanos, y siempre han mostrado su estrecha relación basada en la admiración, el cariño y el respeto.

En La Voz, programa donde son compañeros, han manifestado en multitud de ocasiones esa admiración, cariño y respeto que existe entre ambos y que incluso los coaches han notado. Los artistas se conocieron hace ya una década, y desde ese momento formaron un vínculo que perdura hasta hoy día.

Y es que siempre tienen buenas palabras el uno para el otro, incluso cuando no están delante. Pablo dedicó unas emotivas palabras a Antonio en la revista Pronto:

“La mayor virtud de Antonio es ser Antonio. Es un personaje y una persona irrepetible. No creo que alguien tenga un ADN parecido al suyo. No sé si las personas buscamos figuras paternalistas, pero en él veo a un amigo, un compañero, un hermano y un padre a la vez, expresaba.

Y Orozco no se queda atrás a la hora de hablar de su amigo malagueño: "Pablo es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida. Y qué pena que la televisión no pueda traspasar hasta ese punto porque de verdad, es que es una persona… me da igual lo que haga, yo se lo aguanto", afirmaba el coach en La Voz.

Además ambos coinciden en una cosa: son el artista que más admira el otro, y con el que le gustaría tocar sobre un escenario (sueño que ya han cumplido en multitud de ocasiones), y lo disfrutan como dos niños pequeños.

Sin duda sacan lo mejor del otro, personal y musicalmente.