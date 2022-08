El bonito gesto de Taylor Swift con Nicki Minaj que no se vio en los MTV VMA's

Te interesa Los fans de Måneskin denuncian censura en los MTV VMAs: qué pasó durante la actuación de Damiano David

La noche de los MTV Video Music Awards tuvo grandes momentos y una protagonista única. Taylor Swift consiguió tres de los cuatro galardones a los que optaba y aprovechó la gala para anunciar en directo el lanzamiento de su décimo álbum de estudio. Midnights, ya en preventa, llega el próximo 21 de octubre de 2022.

La cantante brilló también en la alfombra roja con un minivestido transparente con cristales que muchos interpretaron como una indirecta a su enemigo Kanye West. Lo bautizaron como el vestido venganza por su parecido con el que lució en 2009, hace 13 años, en la ceremonia en la que el rapero irrumpió en el escenario cuando la cantante pronunciaba un discurso de aceptación y evocar al que luce en el videoclip de Look What You Made Me Do, su canción contra West.

En la grada también tuvo su momento de atención. No solo porque no dejó de bailar durante toda la ceremonia, también por el gesto que tuvo con Nicki Minaj cuando subió a recoger el Video Vanguard Award.

Swift se preocupó que su compañera tuviese la ovación que se merecía y, cuando Minaj terminó de pronunciar su discurso de aceptación, se giró para jalear al público y animarle a que siguiese aplaudiendo.

El gesto, discreto, no pasó desapercibido a los cámaras que grabaron la ceremonia y el momento se ha acabado convirtiendo en uno de los más virales de la noche.

Previamente, Minaj tuvo otro gesto con sus compañeros de profesión a los que agradeció haberles apoyado desde sus incios. Fergie, Taylor Swift, Christina Aguilera, Ciara, Alicia Keys, Mary J. Blige y Keyshia Cole fueron algunos de los que citó en su discurso.

La artista también se acordó de lo que hicieron por su carrera artistas como Beyoncé, Kanye West, Eminem, Madonna, Britney, Mariah Carey y Rihanna.

“Me dieron oportunidades que nunca olvidaré”, dijo la cantante de 39 años que recibió dos premios en la gala de este domingo. Recibió el MTV Michael Jackson Video Vanguard Award y Mejor Vídeo Hip-Hop por Do We Have a Problem junto a Lil Baby.