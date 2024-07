por redes

El bonito mensaje de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero tras sumarse al concierto de Karol G

La relación de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh ha tenido altibajos en las últimas semanas después de que se difundiera el rumor que la cantante podría regresar a la banda. No volverá a formar parte, lo que no quiere decir que sus compañeros no apoyen su carrera y para demostrarlo han compartido un bonito mensaje en redes.