Bruno Mars estrena 'Locked out of heaven', su nuevo single

Bruno Mars estrena Locked out of heaven, la carta de presentación de Unorthodox Jukebox , el que será su segundo disco de estudio que se publicará el próximo 11 de diciembre. Locked out of heaven es una canción pegadiza que mezcla rock, pop y r&b.

Tras el increible éxito de su debut Doo-Wops & Hooligans con temazos como Grenade, Just the way you are, Lazy Song o It will rain, Bruno Mars no nos defrauda. Ahora ha presentado Locked out of heaven, una canción en laque mezcla pop, rock y r&b muy pegadiza, cuyo sonido nos puede recordar a The Police, que es la carta de presentación de su segundo disco de estudio, Unorthodox Jukebox.

Este nuevo trabajo saldrá al a venta el 11 de diciembre y está compuesta por diez canciones. Del nuevo single, aún no ha publicado el videoclip pero nos lo ha presentado con una portada de lo más sugerente con el escote de una mujer.

Escucha a continuación Locked out of heaven de Bruno Mars: