Bruno Mars recrea su actuación en los Premios Billboard para el vídeo de 'Treasure'

Bruno Mars sigue promocionando su disco Unorthodox Jukebox eligiendo la ochentera Treasure como nuevo single.

El videoclip es una recreación de su actuación en la gala de los Premios Billboard pero sin el HD ni la pantalla panorámica. Siguiendo la estética retro de los vídeos de Locked out of heaven y When I was your man, el videoclip de Treasures también tiene el efecto de VHS como si estuviese grabado en la época de los 80.

Por el momento, tanto Locked out of heaven como When I was your man han sido todo un éxito, alcanzo el número 1 en Estados Unidos. Y todo apunta a que Treasure seguirá por el mismo camino.