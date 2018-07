Bruno Mars, muy retro en el vídeo de 'Locked out of heaven'

Bruno Mars presentó la semana pasada Locked out of heaven , el single de presentación de su próximo disco Unorthodox Jukebox . Ahora nos trae el videoclip con un estilo retro y ochentero acorde con la canción.

Bruno Mars interpretando 'Locked out of heaven' en SNL / Saturday Night Live

Bruno Mars empieza la promoción de Unorthodox Jukebox, su nuevo trabajo que verá la luz el 11 de diciembre. Locked out of heaven es la canción que ha escogido para presentárnoslo, un tema muy ochentero que recuerda al sonido de The Police.

Y siguiendo esta línea nos la ha presentado con un videoclip muy simple y retro, con una mezcla entre VHS y efectos 3D. No es de sus mejores trabajos audiovisuales pero el mismo Bruno Mars ha explicado que no pretendía que el videoclip contase ninguna historia, tan sólo se trata de él interpretando el tema con un público muy entregado intercalado con imágenes con sus amigos.

