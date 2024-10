Bruno Mars se tiñe de rosa en 'APT.', su colaboración con ROSÉ de Blackpink

Lady Gaga y Bruno Mars cuentan con uno de los éxitos musicales más destacados de la temporada: Die With a Smile. Ahora, el estadounidense vuelve a participar en una colaboración para seguir manteniendo su presencia en la industria.

El autor de When I Was Your Man o Just the Way You Are se une el 18 de octubre con una artista de k-pop, el género musical por excelencia en Corea del Sur. Se trata de ROSÉ, una de las cuatro componentes del grupo femenino Blackpink, del que también forma parte LISA (quien colaboró recientemente con Rosalía).

La canción, bajo el título APT., está protagonizada por el rosa y el buen rollo. Está producida por el propio Bruno Mars con Cirkut, Omer Fedi y Rogét Chahayed, y se trata del primer sencillo para el álbum debut de ROSÉ, que llegará el 6 de diciembre. La colección de doce canciones supone su lanzamiento más personal y sincero hasta la fecha, ya que ha sido coautora de todo el proyecto.

"¿No me deseas como yo te deseo, cariño? / ¿No me necesitas como te necesito ahora? / Duerme mañana, pero esta noche, enloquece / Todo lo que tienes que hacer es solo encontrarte conmigo en el...", cantan antes del estribillo.