Rosalía y Lisa brillan en 'New Woman', su empoderante colaboración musical

Ya está aquí. Tras mucha espera, Rosalía y Lisa, de Blackpink, han estrenado su muy anticipada colaboración, titulada New Woman.

Después de varias semanas de rumores, motivados por la bonita amistad que une a las dos artistas desde 2019, por fin ha visto la luz la fusión musical entre la española y la tailandesa. Hasta cuatro adelantos ha ido publicando Lisa durante los últimos días para generar aún más expectación hacia lo que ya es una de las colaboraciones más destacadas del año.

El significado de la letra de 'New Woman'

El sexo y el poder femenino tienen un peso fundamental en la letra de New Woman. Ambas artistas se presentan como mujeres fuertes y seguras de sí mismas, que pisan fuerte y que se sobreponen a las adversidades. "Allá voy / Golpeando, golpeando, quiero romper estas paredes / Golpeando, golpeando, quiero hacer eco por los pasillos / Levantándome, cara fresca, día nuevo", canta Lisa.

Por su parte, Rosalía y Lisa no dudan en mostrar su lado más sensual y apasionado, como un rasgo más de todos los que pueden definirlas. "Dame eso, dame ese alfa, sí / Dame eso, cuanto más grande mejor, uh / Alimentándote con la flor, soltando mi vapor / Beso de una rosa (Rosa), qué, qué comida", canta Lisa de nuevo en inglés.

El videoclip, un viaje en el tiempo a los 2000

Un móvil de tapa estilo Motorola, una mancha de pintalabios roja, un coche vintage... La estética de los años 2000 domina el videoclip de New Woman, donde Rosalía y Lisa aparecen como la recreación de las mujeres empoderadas que presenta la letra.

Dirigido por Dave Meyers

Letra completa de 'New Woman', de Rosalía y Lisa

Here I go

Bangin’ it, bangin’ it, wanna crack these walls

Bangin’ it, bangin’ it,

wanna echo through the halls

Pullin’ up, fresh face, brand new día

Uh, Lalisa ROSALÍA

Soak up, all new

So I cut

I go, go to the root

Off to bloom, yeah

Purple into gold

Pain has come and gone again

Walked through that fire

I rediscover, ah-ah

Hit it when I serve

Bitch, you better swerve

Revving up my, uh-uh-uh-uh-aura

Focus on my mind

Taking my time

I’m a new woman, woman

Bitch, you better swerve

Revving up my uh-uh-uh-uh-aura

Focus on my mind

Taking my time

I’m a new woman, woman

Face, eyes, body go wild

You want this?

I’m a new woman, woman

Eyes, I’m all about mind

You want this?

I’m a new woman

(Uh, uh, mmh)

Por to’ lo quе soy, yo puedo frontear

No por lo que tеnga siempre me la dan

Y mi energía inmaculá’, bajo perfil

(Y tú ‘tás fuera)

Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir

Nací pura, sí

Ni una era será un flop en mi porvenir

Puta, soy la ROSALÍA, solo sé servir

La noche estrellá’, así sea

Hasta la madrugada, que así sea

Purple into gold

Pain has come and gone again

Walked through that fire

[Ro/Li] I rediscover, ah-ah

Yo le meto duro, sale bien seguro

Acelero mi uh-uh-uh-uh-aura

Yo estoy enfocá’, no presiona na’

I’m a new woman, woman

Sale bien seguro

Acelero mi [Ro/Li] uh-uh-uh-uh-aura

Yo estoy enfocá’, no presiona na’

I’m a new woman, woman

Face, eyes, body go wild

You want this?

I’m a new woman, woman

Eyes, I’m all about mind

You want this?

I’m a new woman

Gimme that, gimme that Alpha, yuh

Gimme that bigger, the better, ugh

Feeding you the bloom growing out ma sleeve

Kissed from a rose, rose, what a, what a meal

Bad luck a sucker, gotta make you tougher

Tryna say you suffer

Oh, don’t blame your mother

Elevate, I liberate a new frontier

I’m a new woman