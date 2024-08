¿Qué pasó con Bruno Mars? Su silencio musical y los problemas con el juego

Bruno Mars puso la banda sonora a la época alrededor del 2010. Baladas, funky, soul, hip hop, pop y R&B son algunos de los géneros que el hawaiano dominó en tan solo unos pocos años.

El intérprete de The Lazy Song se volvió en poco tiempo uno de los artistas más premiados —con varios Grammy, MTV Music Awards y BET Award, entre otros— que se asentó, con diferencia, como el cantante masculino más popular de aquella época.

Por eso es de extrañar que, casi de un día para otro, Bruno Mars dejara a un lado todos esos logros ausentándose de repente de la producción musical.

Y es que cabe recordar que el artista ha publicado tres álbumes: Doo-Wops & Hooligans (2010), Unorthodox Jukebox (2012) y 24K Magic (2016). Cabe mencionar como excepción el álbum colaborativo con Silk Sonic que lanzó en 2021, An Evening with Silk Sonic.

Fue en 2016 cuando Bruno Mars decidía firmar uno de los contratos más importantes de su carrera en cuanto a conciertos como artista consolidado se refiere.

El cantante de When I Was Your Man acordó una residencia con MGM de Las Vegas de varios años, siguiendo así la estela de cantantes como Lady Gaga, Jennifer López y Britney Spears al subirse reiteradamente en el escenario del Caesars Palace.

Pero esta situación podría cambiar pronto: según publicó The Sun en 2023, el hawaiano estaría preparando un disco para lanzar este 2024 y comenzar una gran gira mundial en 2025.

Aunque hay mucho misterio con este parón, todo apuntaría a que es una cuestión de acuerdos discográficos. No obstante, cabe recordar que el hawaiano ha tenido problemas con el juego, como él mismo confesó en 2013.

"Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender", explicó. Per, además, hizo hincapié en que aún no era famoso cuando comenzó con el problema.

Su vuelta, ¿con Lady Gaga?

Ahora se rumorea que el intérprete de Versace On the Floor podría volver por todo lo alto con nada menos que una colaboración junto a Lady Gaga. Y es que ambos han intercambiado guiños que podrían funcionar como una pista de un posible featuring más pronto que tarde, dado que la actriz está preparando su próximo álbum y ya ha avanzado un par de temas nuevos.

Por eso, con su pequeña gira actual por distintos países y dejándose ver de manera más cercana con sus seguidores podría estar calentando motores para una vuelta a la industria musical muy esperada.