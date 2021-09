"No es bueno para el bebé": Lil Nas X responde a las críticas por sus fotos embarazado para promocionar 'Montero'

Lil Nas X es, sin duda alguna, uno de los artistas del momento. El éxito de su primer sencillo Montero (Call Me By Your Name) ya ha etiquetado a su primer álbum, Montero, como uno de los más esperados y, probablemente, más exitosos de este 2021. Sin embargo, el artista no ha evitado recaer de nuevo en la polémica para anunciar el lanzamiento de su disco a finales de este mes, el 17 de septiembre.

El álbum, que incluirá colaboraciones con artistas como Megan Thee Stallion, Doja Cat, Miley Cyrus o Elton John, no se ha escapado de las críticas. ¿El motivo? Las fotos con las que el artista estadounidense ha revelado la fecha de publicación de Montero.

Una polémica sesión de fotos... ¡embarazado!

Y es que el músico no dudó en anunciar esta noticia junto a una sesión de fotos... ¡embarazado! De rodillas situado al borde de una piscina, el artista aparece con una corona de flores blanca y con unos pantalones y un batín del mismo color abierto, dejando al descubierto una enorme tripita de embarazado.

"¡Sorpresa! No puedo creer que finalmente esté anunciando esto. Mi pequeño paquete de alegría "MONTERO" vence el 17 de septiembre de 2021", ha escrito junto a la publicación, cuya última foto es una ecografía con la portada del álbum.

En un artículo en la revista People, el rapero reveló que la inspiración para esta sesión de fotos se la dio un verso de Megan Thee Stallion en su próxima canción. "Yo estaba como, 'Dios mío, esto es increíble', así que inmediatamente llamé a mi estilista", explicó. "Ella estaba como, 'Wow, todo esto viene junto. Tu álbum. Tu bebé'. Yo estaba como, 'Sí, este es mi bebé, ¿eh?' Como broma, ella dijo: 'Sí, deberías hacer una sesión de fotos de embarazo' ". Y así lo hizo.

Lil Nas X responde a las críticas por su sesión de fotos

Sin embargo, muchos internautas se han tomado nada bien este anuncio, criticando al ganador del Grammy por su influencia en los niños.

De hecho, personajes famosos como el humorista Donnell Rawlings se lanzaban a criticar a Lil Nas X por esta promoción: "Estoy con la libertad de lo que sea, pero en este punto Lil Nas está jodiendo con las mentes de los niños. ¿Cuáles son sus pensamientos, cómo le explico esta mierda a mi hijo?".

Ante estos primeros comentarios, el artista decidió permanecer en silencio, aunque sí compartió los mensajes de algunos fans que se lanzaron a apoyarlo. Uno de ellos, retuiteado por el artista en su cuenta de Twitter, decía: "Los niños se han estado poniendo pelotas de baloncesto debajo de la camiseta para parecer embarazadas desde 1891. Su hijo estará bien".

Sin embargo, poco después, el rapero decidió responder a estos tweets, siempre con un gran sentido del humor. "Un día todos aprenderán que no soy una representación de nadie más que de Lil Nas X", aseguraba el artista en sus redes sociales como respuesta a uno de estos mensajes negativos.

Además, también añadió a otro de los usuarios que se lanzó contra él que "necesitaba desconectar" porque "toda esta energía negativa no es buena para el bebé".